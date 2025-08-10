Canarias destina 587.800 euros a proyectos sostenibles de conservación de la biodiversidad en parques nacionales

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias destinará 587.800 euros para impulsar proyectos e iniciativas sostenibles destinadas a la conservación de la biodiversidad a través de la dinamización socioeconómica de los entornos de parques nacionales.

Estas iniciativas, que estarán subvencionadas íntegramente por fondos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del Organismo Autónomo Parques Nacionales (OAPN), podrán ser presentadas tanto por ayuntamientos como por pymes, empresarios autónomos, instituciones sin ánimo de lucro o personas físicas (particulares), siempre que respondan al requisito de estar localizadas en el área de influencia de alguno de los cuatro parques nacionales canarios, según ha informado la Consejería regional de Transición en nota de prensa.

Los interesados podrán consultar las bases de esta convocatoria que se ha publicado en el Boletín Oficial de Canarias, de tal forma que particulares, corporaciones o entidades que lo deseen podrán presentar solicitudes antes del 19 de agosto.

Al respecto, el consejero canario de Transición Ecológica, Mariano H. Zapata, expuso la "importancia" de fomentar el desarrollo y dinamización de los entornos de los parques nacionales para que "se conviertan en una fuente de empleo mediante proyectos que aporten valor ecológico y que respeten y protejan su biodiversidad".

Añadió que desde la consejería que lidera, tienen un "claro compromiso de conservar estos espacios", apuntando que una de las "mejores vías para ello es dar oportunidades para la creación" de proyectos que tengan un "impacto positivo" en el territorio colindante a estos espacios y en los ciudadanos que los habitan.

Entre las iniciativas que pueden desarrollarse, tanto en el sector público como en el ámbito privado, citan las que fomenten la conservación y restauración del patrimonio natural y arquitectónico, las actuaciones en materia de conservación o uso sostenible de los recursos naturales, la protección del patrimonio histórico artístico o de promoción de la cultura tradicional y la puesta en marcha de actividades económicas como las relacionadas con la prestación de servicios de atención a visitantes o de comercialización de productos artesanales.

En cuanto a las corporaciones municipales, pymes, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, autónomos y las personas físicas que podrán beneficiarse serán las que correspondan a los municipios de Adeje, Arico, Fasnia, Garachico, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Güímar, Icod de los Vinos, La Guancha, La Orotava, Los Realejos, San Juan de la Rambla, Santiago del Teide y Vilaflor, por la isla de Tenerife.

Además de Agulo, Alajeró, Hermigua, San Sebastián de La Gomera, Valle Gran Rey y Vallehermoso, en la isla de La Gomera; Tinajo y Yaiza, en Lanzarote; y, por último, los municipios de Barlovento, Breña Alta, El Paso, Garafía, Puntagorda, Puntallana, San Andrés y Sauces, Santa Cruz de la Palma y Tijarafe, en la isla de La Palma.

La convocatoria se ha lanzado con una cuantía inicial de 50.000 euros para recibir las solicitudes durante estas semanas y avanzar en la tramitación, si bien está previsto que se amplíe hasta alcanzar los 587.800 euros este año 2025.