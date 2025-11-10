Canarias emite 100 millones en deuda pública para materializar con cargo a la RIC

El vicepresidente canario, Manuel Domínguez, junto a la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, durante una rueda de prensa por emisión de deuda para RIC - CONSEJERÍA CANARIA DE HACIENDA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, y la consejera regional de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián, han informado este lunes de la emisión de 100 millones de euros en deuda pública apta para materializar las dotaciones con cargo a la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC).

Al respecto, Domínguez ha querido resaltar la salud financiera de la comunidad autónoma, así como la "oportunidad" que supone para empresarios y pequeños ahorradores esta segunda emisión de deuda pública para materializar la RIC.

Añadió que la anterior emisión de 150 millones de euros "fue todo un éxito", por lo que se mostró "seguro" de que esta "también cumplirá con las expectativas porque hay demanda de suscriptores para este tipo de operaciones", según ha informado la Consejería regional de Hacienda en nota de prensa.

Por su parte, la consejera canaria de Hacienda, Matilde Asián, se refirió a la rentabilidad financiera y fiscal que esta emisión supone para los suscriptores, especialmente profesionales liberales y pequeñas y medianas empresas. Además, dijo, de "significar un ahorro en el coste de la financiación para la comunidad autónoma".

BONOS A CINCO AÑOS

La modalidad de esta emisión, apuntó, será de bonos a cinco años con un tipo de interés nominal fijo anual del 0,2 por ciento. Y, según establece la autorización, el Gobierno de Canarias destinará la emisión a financiar inversiones en infraestructura y equipamiento, o de mejora y protección del medio ambiente en el territorio canario.

El plazo de la convocatoria de la oferta pública de suscripción de valores se abre el jueves, 13 de noviembre, a las 08.00 horas y finaliza el miércoles, 19 de noviembre, a las 14.00 horas (hora canaria).

En este sentido, las entidades colocadoras no admitirán solicitudes de suscripción después de la hora señalada. La fecha de la emisión y desembolso será el 4 de diciembre de 2025, y previamente, se hará público el resultado de la colocación de esta emisión.

Por otro lado, se indicó que cualquier persona física o jurídica podrá concurrir a esta oferta formulando la correspondiente solicitud a través de las siguientes entidades colocadoras de deuda pública de la Comunidad Autónoma de Canarias autorizadas por la Dirección general del Tesoro y Política Financiera: Arquia Bank, Banca March, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Cooperativo Español (Cajasiete), Banco Santander, Bankinter, Banco Inversis (Cajamar), Caixabank, CBNK Banco de Colectivos Kutxabank Investment, S.V. y Renta 4 Banco.

Respecto al folleto y las características de la emisión están disponibles en las entidades colocadoras y en la página web de la Consejería de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea. De todos modos, el importe mínimo de las solicitudes de suscripción a formular por un mismo suscriptor será de 1.000 euros y los importes superiores deberán formularse en múltiplos enteros de esta cifra.

También se ha establecido un importe máximo de petición de 6 millones de euros y para favorecer un reparto amplio del nominal de la emisión se prevé que se pueda responder favorablemente, y en su totalidad, a todas las peticiones que se ajusten a la previsión de adjudicación mínima de 80.000 euros o inferiores. En caso contrario, se seguirá el procedimiento de prorrateo.

Finalmente, indicaron que la última emisión apta para la RIC se emitió en 2024 por un importe de 150 millones de euros y se atendió la totalidad de peticiones que se ajustaron a la previsión de adjudicación mínima de 100.000 euros o inferiores.

El importe adjudicado en este tramo fue de 46,6 millones de euros, lo que representa un 31% del volumen total emitido, "lo que favoreció una amplia" distribución entre los suscriptores. El porcentaje de prorrateo fue del 9,623% y el importe máximo individual adjudicado fue de 1.053.000 euros.

Actualmente, indicaron que Canarias es la comunidad autónoma con menor ratio de deuda pública por habitante al cierre del ejercicio 2024, con 2.923,9 euros frente a los 6.907,1 euros de media del resto de comunidades españolas.

A lo que agregaron que, con fecha 19 de septiembre de 2025, la agencia de calificación Standard &Poor's (S&P) ha elevado la calificación crediticia a largo plazo de la Comunidad Autónoma de Canarias de 'A' a 'A+'. Esta actualización es consecuencia de la también subida de la calificación crediticia de España que actúa como tope a la de la comunidad autónoma canaria.

Desde marzo de 2022 hasta la actualidad, S&P ha mantenido "siempre" su perspectiva estable respecto a Canarias. La agencia de calificación reitera el "sólido" rendimiento presupuestario, la "carga de deuda baja y decreciente y la posición de liquidez" del archipiélago como motivos para esta subida en la calificación crediticia regional.