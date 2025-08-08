Canarias a la espera de que el Estado les ratifique la salida de los menores migrantes asilados y quien los acompaña

Archivo - Un cayuco a su llegada al puerto de La Restinga, a 7 de diciembre de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Un cayuco ha llegado con cerca de 80 personas a las inmediaciones del puerto de La Restinga por sus propios medios, y luego ha sido escol - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias está a la espera este viernes de que desde el Ejecutivo central se les ratifique que el 11 de agosto es el día de la salida de los menores migrantes no acompañados con protección internacional de asilo hacia un centro de península, así como quién será la persona que los acompañará.

Así lo han indicado desde la Consejería regional de Bienestar Social, que explican que en la orden que han recibido del Estado para la salida de los menores migrantes, que finalmente recoge que serán 10 y no ocho como se dijo en un principio, no se especifica que sea el día 11 el de la salida.

Además en la orden debe contener a dónde irán estos menores y quién les acompañará en este traslado, apartado este último en el que tampoco aparece ninguna persona especificada. Por ello, desde el Gobierno de Canarias se han requerido estos datos, por lo que actualmente se encuentran a la "expectativa" de que se resuelva la situación.