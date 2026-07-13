Canarias evalúa la propuesta de reforma de la financiación pero deja claro que el REF debe quedar fuera

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha afirmado este lunes que su Ejecutivo ha iniciado un análisis "fino y técnico" del borrador de reforma del sistema de financiación autonómica enviado el viernes por el Gobierno central con el fin de conocer la "letra pequeña" y por si hubiera "algún riesgo" para los intereses del archipiélago.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que la propuesta es "larga y densa" y aunque ha admitido que es "positivo" que se pueda reformar un sistema que lleva en vigor 17 años y debe adaptarse a la nueva realidad económica y social de España, sí que ha dejado claro que no debe computar los recursos del REF y reconocer las "singularidades" de las islas.

"Los retos en la comunidad autónoma canaria son muy diferentes a los que teníamos hace 20 años y por lo tanto es fundamental poder tener un sistema de financiación autonómico adaptado a la realidad que vivimos", ha comentado.

Ha insistido en que "son muchas las casuísticas que hay que analizar y muchos los números" al tiempo que ha valorado que el Ministerio de Hacienda es "sensible a esa realidad" pero hay que trasladarla a la documentación con datos.

"Nosotros somos muy optimistas pero no excesivamente confiados y lo que queremos es leer con detalle que dice claramente negro sobre blanco el documento", ha indicado.

Cabello no ha descartado que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, convoque a los grupos parlamentarios en próximas fechas para buscar una "postura monolítica" de la comunidad autónoma ante este debate.

Cuestionado también por el papel de la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), que en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) votó en contra de la nueva regla de gasto, ha comentado que el Gobierno de Canarias "tiene una posición" y se consensúa "en defensa de los intereses de Canarias".