Canarias exige al Gobierno de España que "cumpla de una vez por todas" con el traslado de menores migrantes a Península

El viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, que ha visitado este viernes el buque Open Arms, atracado en el Puerto de Las Palmas, ha exigido al Gobierno de España que "cumpla de una vez por todas" con el traslado de menores migrantes a Península.

Candil consideró que actualmente "resulta más necesario que nunca" apoyar la labor del Open Arms y "exigir al Estado que cumpla de una vez por todas con el traslado de menores migrantes a centros de la Península" porque la "prioridad y obligación" como administración "se debe centrar en el bien superior del menor", según ha informado el Ejecutivo canario en nota de prensa.

Añadió que desde el Gobierno de Canarias se considera "indispensable" dar a conocer la labor que realizan entidades humanitarias como el Open Arms, especialmente en el archipiélago "donde llegan miles de personas migrantes que se juegan la vida en busca de una oportunidad de vida mejor".

Por ello, desde el Gobierno de Canarias y la ONG Open Arms han promovido la visita de jóvenes al buque de la organización para sensibilizar en materia de migración.

Esta acción comenzó el miércoles, 1 de octubre, en Las Palmas de Gran Canaria, con el programa de puertas abiertas del buque para centros educativos y público general.

Las visitas se extenderán hasta el 7 de octubre en la isla de Gran Canaria, mientras que en Tenerife habrá puertas abiertas del 9 al 15 de octubre y del 23 al 26 en Lanzarote.

Aseguran que la iniciativa ha tenido una "enorme acogida" en la comunidad educativa, con una "importante solicitud" de peticiones para visitar el barco. En total, 1.800 alumnos realizarán la visita al buque de la ONG en este mes de octubre.

Durante el atraque en el Puerto de Las Palmas, el viceconsejero del Gabinete del Presidente del Gobierno de Canarias, Octavio Caraballo, junto al viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y su homólogo en Educación, José Manuel Cabrera, han visitado el buque.

Caraballo señaló que la "alta demanda de solicitudes" para visitar el Open Arms "es un reflejo del profundo" interés que la sociedad canaria tiene por "conocer, entender y valorar" la labor humanitaria de esta ONG.

Añadió que la presencia del Open Arms a Canarias "es un recordatorio de la importancia de la cooperación internacional en materia de migración y salvamento", ya que el archipiélago, como frontera sur de Europa, "mantiene su compromiso con la dignidad, la seguridad y la atención de quienes arriban" a sus costas.

También agradeció la labor del Open Arms, cuyo trabajo en alta mar "representa un esfuerzo humanitario indispensable frente a una tragedia que no puede normalizarse".

ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN

Por su parte, el viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Manuel Cabrera, señaló que el atraque del buque Open Arms en los puertos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y Arrecife permitirá a la comunidad educativa "conocer de primera mano el trabajo de esta ONG en situaciones de emergencia marítima" y realizar actividades de sensibilización durante la visita y posteriormente en el centro.

Asimismo la coordinadora pedagógica de la ONG, Ángeles Schjaer, expuso que el mensaje que le trasladan a los jóvenes "es positivo y constructivo, haciendo que fortalezcan su espíritu crítico, haciéndoles pensar sobre la realidad" que viven y en qué medida se puede "contribuir a la construcción de un mundo más igualitario y más justo".

En este marco, indicó, que además de explicarles la operativa del barco, también les informan sobre el contexto en el que viven lo países emisores y los convenios, así como las declaraciones internacionales sobre rescates en aguas internacionales y derechos humanos.

El Open Arms también lo puede visitar el público general por las tardes. Se trata de una visita guiada donde los visitantes recibirán una charla educativa de 40 minutos de duración para conocer la labor de búsqueda y rescate de esta ONG en zonas como el Mediterráneo.