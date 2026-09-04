Canarias exige un pacto de Estado en inmigración y avisa de que "no puede estar sola" ante un repunte en otoño

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha exigido este viernes la aprobación de un pacto de Estado en inmigración para que todos los partidos políticos con representación en el Congreso aborden "de forma seria" un "problema estructural" que deja "cientos de muertos" en las costas españolas.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha mostrado el "pesar" del Ejecutivo por la "tragedia" de este jueves en aguas cercanas a Gran Canaria, donde fue rescatado un cayuco con cinco cadáveres a bordo y en el que fallecieron más de 80 personas tras casi un mes de travesía a la deriva, según la ONG Caminando Fronteras.

Cabello no entiende que la UE "siga discutiendo" como gestionar el fenómeno migratorio tras 30 años y ha advertido de que Canarias "no puede estar sola" ante un posible repunte en la llegada de embarcaciones en otoño, aprovechando la buena bonanza del mar.

Ha afirmado que la estructura de acogida "está muy tensionada" y la actualidad política sigue "muy crispada", afeando al Gobierno central que "ha fracasado" en su política migratoria pues solo interviene "a golpe de emergencia" y sin "atajar los problemas en el origen".

En esa línea se ha preguntado "y ahora qué" después de las manifestaciones en apoyo a Ceuta porque la política española "es una olla a presión" y "las cosas no están funcionando".

Por ejemplo, ha indicado que Canarias "no sabía nada" del informe del CENIF remitido a la Audiencia Nacional que indicaba dos alertas de posible incremento de llegada de embarcaciones a las islas, remarcando que muchas veces se enteran de asuntos por cauces no oficiales.

El portavoz ha instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a poner la gestión migratoria "en el centro" de su actividad política, tanto para atender el "drama" de quienes llegan como "escuchar" a la sociedad española porque "hay preocupación".

CRITICA EL "TACTICISMO POLÍTICO" DE PEDRO SÁNCHEZ

Incluso ha planteado que Sánchez, "en lugar de ir a La Mareta", debería visitar a los 44 supervivientes del cayuco y explicarles su "tacticismo político" tras pasar casi un mes a bordo y haber tenido que tirar cadáveres "por la borda".

Además, ante la reunión prevista este lunes entre la ministra de Migraciones, Elma Sáiz, y la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha indicado que su Ejecutivo va a proponer que el Estado "asuma sus competencias migratorias", entre ellas el "triaje" a la llegada de los migrantes.

"Canarias está dispuesta a colaborar pero no a sustituir su responsabilidad", ha señalado, ya que cuando llega una patera hay que realizar controles de vulnerabilidad, identidad o salud y saber si son menores o necesitan protección, también para acometer una posible devolución.

Ha comentado que el triaje se debe hacer "de manera rápida" y no se puede "sustituir" al Gobierno central por lo que ha pedido también que el Estado asuma la figura del representante del menor, prevista en el reglamento europeo.

Cabello ha admitido que la presión migratoria "ha disminuido" en el archipiélago pero la comunidad autónoma aún cuenta con 2.600 menores migrante no acompañados.

"Canarias va a seguir colaborando y cumpliendo pero no sustituirá a quien tiene las competencias y la ley de extranjería obliga a comunidades y Estado a establecer los protocolos necesarios", ha explicado.