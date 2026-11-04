Canarias gana 14.800 afiliados en octubre y se sitúa por encima de los 989.000

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado en octubre 989.058 afiliados a la Seguridad Social, 30.861 más respecto al mismo mes de 2025 (+3,22%) 14.812 cotizantes más en comparación a septiembre (+1,52%), según los datos hechos públicos este miércoles por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por provincias, Las Palmas tiene en la actualidad 517.919 afiliados tras sumar 8.389 personas en el último mes (+1,65%) y contar con 17.383 cotizantes más que en octubre de 2025 (+3,47%); y Santa Cruz de Tenerife registra 471.139 afiliados al experimentar una subida de 6.423 cotizantes respecto al mes anterior (+1,38%) y 13.478 en términos interanuales (+2,94%).

En el archipiélago, el régimen general de la Seguridad Social concentró 832.033 afiliados. De ellos, 808.616 correspondieron al régimen general, 13.521 al sistema especial agrario y 9.896 al sistema especial del hogar.

Mientras, el régimen de autónomos contabilizó 149.694 afiliados, mientras que el Régimen del Mar sumó 7.330.

UNAS 589 PERSONAS AFECTADAS POR UN ERTE

En cuanto a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), Canarias contabilizó 589 trabajadores afectados al cierre de octubre. De ellos, 554 estaban en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP), y 35 por fuerza mayor.

Por su parte, el recuento de fin de mes incluía 338 hombres y 251 mujeres; 546 tenían suspensión total y 43, parcial.