Canarias incorpora plantillas de resoluciones judiciales accesibles para personas con discapacidad

Canarias incorpora plantillas de resoluciones judiciales accesibles para personas con discapacidad
Canarias incorpora plantillas de resoluciones judiciales accesibles para personas con discapacidad - GOBIERNO DE CANARIAS
Europa Press Islas Canarias
Publicado: viernes, 28 noviembre 2025 16:37

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha puesto a disposición de todos los juzgados y tribunales de Canarias las primeras plantillas de resoluciones judiciales redactadas en lectura fácil, accesibles a través del sistema informático de los órganos judiciales de Canarias.

El objetivo de estas plantillas es facilitar que las personas con discapacidad y sus allegados puedan comprender de manera clara y sencilla el contenido esencial de las resoluciones judiciales que les afectan, en línea con las obligaciones en la normativa vigente nacional e internacional, ha precisado la Consejería en una nota.

La consejera Nieves Lady Barreto ha celebrado que la iniciativa refuerce el "compromiso" regional con una justicia "más cercana, comprensible e inclusiva", especialmente para las personas con discapacidad y sus familias, apoyando a los juzgados y tribunales en el cumplimiento efectivo de las exigencias legales en materia de accesibilidad y comunicación clara de las decisiones judiciales.

ATENCIÓN INTEGRAL

Estas primeras plantillas se han elaborado en el contexto del programa de atención integral a las personas con discapacidad del Juzgado Decano de Arrecife, reconocido con el Premio Nacional a la Calidad de la Justicia por su innovador enfoque y servicios puestos en marcha. Este programa incluye también el servicio de información social a las personas con discapacidad, actualmente activo en Lanzarote y Gran Canaria, que refuerza el acceso a la justicia y la atención integral a este colectivo.

En concreto, a partir de esta semana, las plantillas estarán disponibles en el sistema informático de los juzgados y tribunales (sistema de gestión procesal Atlante). Los órganos judiciales podrán localizarlas fácilmente utilizando los campos de búsqueda, lo que permitirá acceder a las plantillas de forma eficiente para ser utilizadas como complemento en la tramitación de resoluciones.

Asimismo, las primeras en incorporarse han sido las correspondientes a los autos de internamiento urgente y no urgente en las jurisdicciones civil y penal. En los próximos meses, se seguirán subiendo nuevas plantillas al sistema, abarcando otros tipos de resoluciones judiciales, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una cobertura progresiva en toda la gestión judicial.

Contador

Contenido patrocinado