Canarias incorpora plantillas de resoluciones judiciales accesibles para personas con discapacidad - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha puesto a disposición de todos los juzgados y tribunales de Canarias las primeras plantillas de resoluciones judiciales redactadas en lectura fácil, accesibles a través del sistema informático de los órganos judiciales de Canarias.

El objetivo de estas plantillas es facilitar que las personas con discapacidad y sus allegados puedan comprender de manera clara y sencilla el contenido esencial de las resoluciones judiciales que les afectan, en línea con las obligaciones en la normativa vigente nacional e internacional, ha precisado la Consejería en una nota.

La consejera Nieves Lady Barreto ha celebrado que la iniciativa refuerce el "compromiso" regional con una justicia "más cercana, comprensible e inclusiva", especialmente para las personas con discapacidad y sus familias, apoyando a los juzgados y tribunales en el cumplimiento efectivo de las exigencias legales en materia de accesibilidad y comunicación clara de las decisiones judiciales.

ATENCIÓN INTEGRAL

Estas primeras plantillas se han elaborado en el contexto del programa de atención integral a las personas con discapacidad del Juzgado Decano de Arrecife, reconocido con el Premio Nacional a la Calidad de la Justicia por su innovador enfoque y servicios puestos en marcha. Este programa incluye también el servicio de información social a las personas con discapacidad, actualmente activo en Lanzarote y Gran Canaria, que refuerza el acceso a la justicia y la atención integral a este colectivo.

En concreto, a partir de esta semana, las plantillas estarán disponibles en el sistema informático de los juzgados y tribunales (sistema de gestión procesal Atlante). Los órganos judiciales podrán localizarlas fácilmente utilizando los campos de búsqueda, lo que permitirá acceder a las plantillas de forma eficiente para ser utilizadas como complemento en la tramitación de resoluciones.

Asimismo, las primeras en incorporarse han sido las correspondientes a los autos de internamiento urgente y no urgente en las jurisdicciones civil y penal. En los próximos meses, se seguirán subiendo nuevas plantillas al sistema, abarcando otros tipos de resoluciones judiciales, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una cobertura progresiva en toda la gestión judicial.