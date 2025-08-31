Canarias inicia este lunes unas jornadas para acercar el anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Canarias iniciará este lunes en La Gomera una segunda ronda de jornadas informativas para dar a conocer el estado actual del anteproyecto de Ley de Transparencia y Participación Ciudadana.

En un comunicado, la consejera del área, Nieves Lady Barreto, afirmó que "esta nueva ronda de consulta refuerza el compromiso del Ejecutivo regional de fomentar un espacio para la participación ciudadana de la sociedad canaria y garantizar una administración más transparente y accesible".

Además, resaltó que en el anterior ciclo contaron con la participación y la contribución de más de 400 personas de todas las islas.

Las sesiones formativas están organizadas por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, cuya directora general, Carmen Delia Alberto, indicó que con esta segunda ronda se pretende ampliar, al máximo posible, el conocimiento de esta nueva norma entre la población canaria.

"Queremos continuar acercando la Administración pública a la ciudadanía y seguir recabando información para que la normativa contemple todos los aspectos que demandan los ciudadanos", señaló.

COMIENZAN ESTE LUNES EN LA GOMERA

Por su parte, las jornadas comenzarán el este lunes, 1 de septiembre, en el Cabildo de La Gomera, mientras que, el miércoles 3 de septiembre, se celebrarán en el Cabildo de Gran Canaria.

Mientras, el día 9 del mismo mes se llevarán a cabo en el Cabildo Insular de Lanzarote y, el 16, en el Edificio de Usos Múltiples II de Tenerife.

Finalmente, las sesiones en el Centro Insular de Juventud de Fuerteventura y en el Centro Cultural El Mocanal, en El Hierro, se realizarán el 24 y el 30, respectivamente, mientras que, el 1 de octubre se clausurarán en la Casa Salazar en La Palma.