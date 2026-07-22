Canarias, junto al resto de CCAA, insta a Sanidad a retomar la negociación sindical para frenar la huelga

La consejera canaria de Sanidad, Esther Monzón - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, junto al resto de comunidades autónomas, ha pedido este miércoles al Ministerio de Sanidad, durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que se retome la negociación sindical para frenar la huelga de médicos y facultativos de toda España sobre el Estatuto Marco.

Monzón ha ejercido de portavoz de todas comunidades autónomas para trasladar al Ministerio de Sanidad la posición común sobre la negociación del Anteproyecto de Estatuto Marco que ha originado más de 30 jornadas de huelgas de los médicos y facultativos de toda España, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

En su intervención se ha referido a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales para "desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa" en contra de la reforma del Estatuto Marco.

A este respecto, Monzón ha leído el acuerdo conjunto de todas las comunidades en el que se insta a la ministra a "reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas" las partes y permita construir un texto "consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS".

El documento también recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco "están teniendo un impacto directo" sobre la actividad asistencial y "compromete" la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una "atención adecuada a la ciudadanía".

Por ello, ha señalado, los responsables de las consejerías de Sanidad de las 17 comunidades autónomas han mostrado "su preocupación" por esta situación, ya que "repercute negativamente" en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes.

"Creemos que un Estatuto Marco, por su trascendencia para el presente y el futuro de nuestro sistema sanitario, solo puede salir adelante desde el máximo consenso institucional y profesional. Un texto de esta relevancia requiere la implicación y el acuerdo de quienes tienen la responsabilidad de gestionarlo y de quienes desarrollan diariamente su labor en los servicios de salud", recoge el texto.

En este sentido, instan al Ministerio de Sanidad a abrir de nuevo el proceso de negociación "presidido por el diálogo, la lealtad institucional y la voluntad de alcanzar un acuerdo que fortalezca" el Sistema Nacional de Salud y "garantice la mejor" atención posible a los ciudadanos.

Este es el tercer posicionamiento común de todas las comunidades autónomas en un mes y medio para reclamar al Ministerio de Sanidad "consenso y soluciones al conflicto".

Subrayan que el Estatuto Marco del personal de los servicios de salud es una norma básica de carácter estatal cuya aprobación, modificación y desarrollo corresponde en exclusiva al Ministerio de Sanidad, en virtud de las competencias que le atribuye el ordenamiento jurídico, siendo la actualización de esta norma la que ha motivado las convocatorias de huelga de los médicos y facultativos.

Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió el 20 de marzo una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico para "contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos" sobre el Estatuto Marco.