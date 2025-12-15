Canarias lidera las rupturas matrimoniales en el tercer trimestre, con 41,9 disoluciones por cada 100.000 habitantes

Archivo - Joyería, joyas, anillos, anillos de oro, oro, regalo, aros - DGA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias, junto a Baleares, ha liderado las rupturas matrimoniales en el tercer trimestre de 2025, con 41,9 disoluciones por cada 100.000 habitantes, siendo la tasa más alta del país, según los datos difundidos este lunes por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tras los archipiélago se sitúan la Comunidad Valenciana (39,5) y, en tercer lugar, Murcia (37); mientras que las tasas más bajas de rupturas matrimoniales correspondieron a País Vasco (26,2), Castilla-León (26,4) y Cantabria (31,1). La media nacional, por su parte, se sitúa en 33,8 rupturas matrimoniales por cada 100.000 habitantes entre julio y septiembre de 2025.

Así los juzgados civiles computaron un total de 938 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales en Canarias, lo que implicó una caída del 15,9% en relación al tercer trimestre de 2024 (1.116).

El número total de demandas de disolución matrimonial --nulidades, separaciones y divorcios-- presentadas en este tercer trimestre fue de 16.444, lo que ha supuesto un descenso del 14,9% respecto al mismo trimestre de 2024.

Señalan que disminuyeron todos los tipos de demanda, incluidas las de nulidad, y a excepción de los divorcios consensuados. En el periodo analizado se presentaron 4.417 demandas de divorcio no consensuado, siendo este tipo de demanda la que experimentó el descenso interanual más acusado, situado en el 40,8 por ciento.

También resaltan como "muy significativa" la variación a la baja de las demandas de separación no consensuada (147), que fue del 21 por ciento; mientras que en lo referente a las consensuadas, las de divorcio consensuado (11.437) aumentaron un 2,2% y las de separación consensuada (432) disminuyeron un 8,9%.

Por otro lado, se presentaron 11 demandas de nulidad, apenas una menos que en el tercer trimestre de 2024. Al respecto, indican que poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se observa cómo la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes.

En este caso, por encima de la media nacional se situaron Canarias y Baleares, con 41,9; la Comunidad Valenciana, con 39,5; Murcia, con 37; Aragón, con 36,3; La Rioja, con 34,9; Asturias y Castilla-La Mancha, con 34,3; y Navarra, con 34,2.

Y, por debajo de la media nacional, se situaron el País Vasco, con 26,2; Castilla y León, con 26,4; Cantabria, con 31,1; la Comunidad de Madrid, con 31,5; Galicia, con 31,6; Extremadura, con 32,7; así como Cataluña y Andalucía, con 33,3.

En cuanto a lo que se refiere a los procedimientos de modificación de medidas en procesos de separación y divorcio y de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, las demandas de modificación de medidas consensuadas presentadas en el tercer trimestre del año aumentaron un 5,1%, alcanzando un total de 2.734.

Asimismo las demandas de modificación de medidas no consensuadas, que sumaron 3.617, tuvieron una importante caída al bajar un 44,1%. Finalmente las modificaciones de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas (4.963) crecieron un 6%, mientras que las no consensuadas, que fueron 3.788, se redujeron en un 34,1%.