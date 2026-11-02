Canarias mantiene la alerta en previsión de que sigan las lluvias en las islas occidentales

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, mantiene la situación de alerta por lluvias en La Palma, El Hierro y La Gomera, y de prealerta por el mismo fenómeno en Tenerife y Gran Canaria.

Asimismo, continúa vigente la situación de prealerta por tormentas en las islas occidentales y Gran Canaria, ante la evolución de un episodio de inestabilidad atmosférica que podría dejar precipitaciones localmente muy fuertes durante las próximas horas.

Teniendo en cuenta la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se prevé una nueva reactivación de la inestabilidad durante esta tarde-noche y la madrugada del martes, especialmente en las islas occidentales, detalla el Ejecutivo en una nota.

Esta situación podría dar lugar a nuevos chubascos localmente muy fuertes, acompañados de tormentas, granizo y rachas de viento localmente muy fuertes.

Así, se deberá prestar especial atención a la vertiente este de La Palma, donde podrían volver a registrarse precipitaciones intensas.

En Tenerife, también se esperan chubascos puntualmente muy fuertes durante la madrugada, aunque de carácter más localizado mientras que en Gran Canaria se esperan precipitaciones de menor intensidad.

Según las previsiones actuales, este episodio de mayor intensidad está previsto que remita a partir de las 06.00 horas del martes.

Asimismo el miércoles se prevé una nueva fase de inestabilidad entre el mediodía y las 19.00 horas, principalmente en las zonas de interior de las islas montañosas.

En estas áreas podrían desarrollarse chubascos y tormentas que posteriormente se desplazarían hacia el litoral, aunque, en principio, se espera que sean de menor intensidad que los registrados durante estos días.

El paso de este frente tormentoso ha generado, desde el comienzo del fenómeno meteorológico adverso, cerca de un centenar de incidentes en Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera, coordinados por el CECOES 112.

La mayoría han estado relacionados con problemas en el suministro eléctrico, achiques de agua en viviendas y locales, rebosamientos de alcantarillas y desprendimientos en vías de circulación.

Entre las incidencias registradas destaca el cero energético que afectó a La Palma durante la mañana de este lunes y cuyo suministro quedó restablecido a las 10.30 horas.

Asimismo, las salas operativas se han reforzado como consecuencia de las activaciones de los Planes PLATECA, por el cero energético en La Palma, y PEFMA por lluvias para poder atender cualquier tipo de incidencia más allá de las habituales.

RECOMENDACIONES DE AUTOPROTECCIÓN

Ante estas situaciones meteorológicas, el Gobierno de Canarias recuerda a la población la importancia de seguir las recomendaciones de autoprotección establecidas para evitar situaciones de riesgo y accidentes.

De esta forma re recomienda evitar en lo posible los desplazamientos por carretera y si estos fueran imprescindibles, se aconseja circular preferentemente por vías principales, moderar la velocidad, aumentar la distancia de seguridad y prestar especial atención a la altura del agua en la calzada y al estado de los frenos.

Asimismo, se debe evitar cruzar o estacionar en cauces de barrancos, zonas bajas o lugares inundables, ante el riesgo de anegaciones repentinas y crecidas súbitas, incluso en barrancos habitualmente secos.

En caso de tormenta, se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos, zonas elevadas o bajo árboles aislados, así como alejarse de estructuras metálicas y objetos que puedan actuar como conductores de electricidad.

También se aconseja asegurar puertas, ventanas y objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento, y evitar realizar actividades en el mar o en zonas costeras expuestas mientras se mantengan las condiciones adversas.

En cualquier caso, ante una situación de emergencia, es fundamental alertar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda, precisa el Gobierno.