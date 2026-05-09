Canarias matiza que sus alegaciones al DORA son al modelo de planificación y no sólo a las partidas para las islas

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 9 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha matizado este sábado que sus alegaciones al proyecto del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031 son al modelo global de planificación e inversión de toda la red de AENA y no únicamente a las partidas asignadas a las islas.

En un comunicado, ha aclarado que cuando se solicita revisar los criterios de reparto inversor se hace sobre el conjunto de la red estatal y no entre los aeropuertos canarios, ya que el objetivo es garantizar una planificación equilibrada y adaptada a las necesidades reales de cada infraestructura.

Al respecto, el Ejecutivo regional ha resaltado que siempre ha defendido que las inversiones vayan a donde se necesitan y que no se trata de quitar recursos a unos y otros, sino de que AENA refuerce también la planificación inversora del resto de aeropuertos estratégicos de Canarias dentro del conjunto del DORA.

En este sentido, añadió que las alegaciones reconocen expresamente la necesidad de avanzar en la integración ferroviaria de Tenerife Sur, y también de Gran Canaria.

Sobre ésta, la Consejería incidió en que las alegaciones del Gobierno de Canarias no cuestionan las inversiones previstas para Tenerife Sur ni para Gran Canaria. Buscan, incidió, reforzar y concretar el compromiso de AENA con la futura integración del tren en ambos aeropuertos.

"De hecho, Canarias comparte el planteamiento del DORA de vincular estas actuaciones al grado de maduración de los proyectos ferroviarios insulares, pero solicita incorporar mayores garantías de planificación, como la reserva de espacios físicos en las infraestructuras aeroportuarias, la definición de criterios objetivos que activen las actuaciones de AENA y la previsión de partidas específicas para infraestructuras intermodales", agrega el comunicado.

Asimismo, la Consejería ha hecho especial hincapié en que en ninguna de las partidas, ni en Tenerife Sur ni en Gran Canaria, se contemplan las inversiones para la integración de los trenes.

Por ello, ha entendido que la petición del Ejecutivo no solo se centra en aumentar la partida para Gran Canaria, puesto que también pasa por incrementar la partida actual para Tenerife Sur, con la inclusión del proyecto intermodal.

"La solicitud del Ejecutivo no busca generar confrontación entre islas ni entre infraestructuras aeroportuarias, sino defender una visión global del sistema aeroportuario canario basada en criterios técnicos, objetivos y de capacidad operativa", concluyó.