Canarias negocia dejar en menos de 500 millones las indemnizaciones a hoteleros por la ley de medidas urgentes

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que hay negociaciones abiertas, comandadas por el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, para reducir las indemnizaciones en favor de hoteleros de 1.000 millones a menos de 500 millones derivadas de la ley de medidas urgentes, de 2009.

En respuesta a una pregunta de NC-BC en la sesión de control del Pleno del Parlamento ha dicho, no obstante, que el "germen" de las 36 sentencias condenatorias al Ejecutivo se basan en las moratorias y ley de directrices de 2001 y 2003, con Román Rodríguez (NC-BC) como presidente del archipiélago.

Ha criticado la "falacia" de los canaristas de huir de su responsabilidad ya que los fallos judiciales "vienen de la época de Román", algo que se corrigió con la ley del suelo de 2017 que permite desclasificar suelo que no se haya desarrollado.

Clavijo ha comentado que su Gobierno "no ha ocultado" que Rodríguez era presidente en esa época bajo la marca de CC "y las cosas se hicieron mal", algo que ahora tratan de evitar para no repetir errores como el pago de 14 millones de euros por el error en la adjudicación de las obras del cierre del anillo insular o el pago de unos cuatro millones de euros por unas mascarillas que no se recibieron.

El portavoz de NC-BC, Luis Campos, ha señalado que los propios servicios del Gobierno canario han reconocido que las sentencias están vinculadas a la ley de medidas urgentes, con Paulino Rivero como presidente y Domingo Berriel como consejero de Política Territorial, por lo que ha acusado a Clavijo de "mentir" y no enmendar este "error".

Ha insistido en que el presidente de su partido "no tiene responsabilidad" en esas indemnizaciones y ha acusado a Clavijo de convertir la "mentira y el bulo en una práctica política", como ya hizo en el pasado 'Debate sobre el Estado de la Nacionalidad'.

"Convierte la mentira en un ataque al adversario para sostener el relato o maquillar los malos datos", ha señalado.