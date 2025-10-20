Canarias notifica un brote de sarampión en La Palma, con dos menores afectados y un sanitario

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha notificado este lunes al Ministerio de Sanidad un brote de sarampión con tres casos confirmados en La Palma.

Se trata del caso índice en edad prevacunal, es decir, menor de doce meses, un personal sanitario y otro menor prevacunal con el que coincidió en un espacio cerrado. Asimismo un familiar de este último menor se encuentra en seguimiento como caso probable, a la espera de la toma de muestras y resultados de las analíticas, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en un comunicado.

Hace unas semanas también se notificó en Tenerife otro caso confirmado de sarampión, que está siendo estudiado como posible vínculo con el caso índice del brote de La Palma.

Señalan que desde que la Dirección General de Salud Pública ha tenido conocimiento de la sospecha de estos casos ha estado en "permanente comunicación y coordinación" con la Gerencia de los Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma, y ha activado los protocolos de valoración, seguimiento y control de los contactos para intentar controlar la propagación de la enfermedad.

En este marco, expone que se siguen haciendo los seguimientos oportunos a las personas que han tenido contacto con los casos confirmados.

SIETE CASOS DE SARAMPIÓN EN 2024

Canarias notificó siete casos de sarampión en el año 2024, de los que cinco eran importados o relacionados con casos importados de fuera de las islas y dos de origen desconocido; mientras que en lo que va de 2025 se han registradp dos casos, uno importado y otro desconocido.

También ha habido otros dos casos vacunales provocados como efecto secundario tras la administración de la vacuna. En ambos casos la enfermedad cursó con sintomatología leve y sin complicaciones para los menores.

La Dirección General de Salud Pública "incide en la importancia" de recibir las dos dosis de la vacuna contra el sarampión incluidas en el calendario vacunal para lograr la inmunización individual y evitar la transmisión de la enfermedad a personas que, por alguna circunstancia, no puedan recibir la vacuna.

Subraya que la vacuna "es el medio más seguro y eficaz" para evitar contraer y transmitir el sarampión. Esta vacuna se administra en dos dosis, a los doce meses y a los tres años, y el 95 por ciento de la población canaria está correctamente vacunada en el primer año de vida.

Por otro lado, recomienda la vacunación de las personas adolescentes, jóvenes y adultas nacidos a partir de 1978 que no hayan pasado la enfermedad y sin historia documentada de haber recibido dos dosis de la vacuna triple vírica.

En España la vacunación frente al sarampión se introdujo en el calendario de vacunación infantil en 1975, y desde 1981 asociada en la vacuna triple vírica. En el año 1996 se incorporó una segunda dosis, "mejorando rápidamente" las coberturas y consiguiendo una "drástica reducción" de las epidemias de sarampión, por lo que desde el año 2000 es una enfermedad infrecuente que afecta principalmente a adultos y menores de un año no vacunados.

En 2017 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a España país libre de transmisión endémica de sarampión por los pocos casos y brotes identificados, aunque recientemente se han notificado 142 casos diagnosticados en once comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas, todos importados o vinculados a casos importados, y hay ocho brotes activos que se continúan investigando.

El sarampión es una enfermedad febril exantemática que comienza con fiebre, congestión nasal, tos, en ocasiones precedida de la aparición de pequeñas manchas rojizas con el centro blanquecino en la mucosa oral (cara interna de las mejillas). El exantema, que aparece entre el tercer y el séptimo día tras el inicio de síntomas, empieza en la cara y se extiende por todo el cuerpo.

Señalan que la enfermedad es en general benigna aunque puede cursar con complicaciones como neumonía, otitis, laringotraqueitis y diarrea. Raramente puede producir encefalitis o muerte (especialmente en la infancia). El sarampión es muy contagioso y se transmite por el aire.

En los últimos años, indican, se ha observado un aumento en la incidencia en diferentes países donde anteriormente se había eliminado esta enfermedad (por ejemplo, Reino Unido), como consecuencia de la pérdida de la confianza en las vacunas por parte de la población.

Añaden que si las coberturas vacunales descienden, el sarampión puede reaparecer y transmitirse rápidamente, causando brotes que pueden culminar en ingresos hospitalarios y fallecimientos incluso en países desarrollados, como en un brote epidémico en el estado de Texas (Estados Unidos), donde se registró el fallecimiento de un niño no vacunado por esta enfermedad fácilmente prevenible.

REVISAR ESTADO VACUNAL DE MENORES

Finalmente, desde la Dirección General de Salud Pública se hace un llamamiento a la población para que revisen el estado vacunal de niños de cuatro años y comprobar que han recibido dos dosis de vacuna contra el sarampión, así como a las personas que hayan nacido después de 1978 y no tengan constancia de haber sido vacunadas o haber pasado la enfermedad de forma natural, consulten en su centro de salud para recibir la vacuna.

Asimismo el personal sanitario, en especial, por encontrarse en mayor riesgo de exposición a posibles casos incidentes y por representar una importante proporción de casos en los brotes notificados en España y otros países, "debe asegurarse de que se encuentra correctamente inmunizado" contra esta enfermedad.