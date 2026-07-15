Canarias pide donar sangre de forma urgente para recuperar las reservas

Donante de sangre - CONSEJERÍA CANARIA DE SANIDAD

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha solicitado a la población que acuda a donar sangre de manera urgente ante la necesidad de incrementar las reservas de los grupos O+, O-, A+ y A- en el archipiélago.

Este llamamiento se produce, según ha informado la Consejería de Sanidad en nota de prensa, con el fin de incrementar hemoderivados, ya que con la llegada del verano y los cambios de hábitos de la población, las donaciones tienden a disminuir debido al aumento de los desplazamientos, el cierre del curso escolar y el inicio de las vacaciones.

Por este motivo, el SCS ha reforzado la campaña de concienciación en redes sociales y ha incrementado el envío de mensajes de texto a los donantes registrados en su base de datos.

Para poder donar es necesario cumplir con una serie de requisitos básicos, como tener entre 18 y 65 años, o hasta los 60 años si se trata de la primera donación, pesar más de 50 kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Las personas interesadas en colaborar pueden resolver cualquier duda a través del teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar la página web 'efectodonacion.com'.

En Tenerife, los puntos fijos de donación incluyen la sede de Santa Cruz de Tenerife, abierta de lunes a viernes de 9.15 a 20.15 horas, y el Centro de Salud de San Isidro, de lunes a viernes de 10.00 a 13.30 y de 14.15 a 19.30 horas. Asimismo, se puede acudir sin cita previa al Hospital Universitario de Canarias y al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, mientras que en Hospiten Bellevue y en el Hospital San Juan de Dios se requiere concertar cita previa.

En Gran Canaria, la sede de Las Palmas de Gran Canaria atiende de lunes a viernes de 9.15 a 20.30 horas. También están operativos el punto de Santa Lucía de Tirajana y los hospitales Insular, Materno Infantil y Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, además del centro Hospiten Roca San Agustín mediante cita previa los viernes de 8.00 a 14.00 horas.

En el resto del archipiélago, los puntos de extracción permanecen activos en el Hospital General de Fuerteventura, el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote, el Hospital Universitario de La Palma, el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera y el Hospital Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro, donde se debe solicitar cita previa por vía telefónica.