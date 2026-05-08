Canarias pierde cuatro kilómetros de litoral al año por la turistificación, según el informe 'SOS Costas Canarias'

Hotel que se construye cerca de la playa de La Tejita - FUNDACIÓN CANARINA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 May. (EUROPA PRESS) -

Canarias pierde cuatro kilómetros de costa natural al año por artificialización y el 18% del suelo en la franja de los primeros 500 metros desde el mar ya está transformado, según recoge el informe 'SOS Costas Canarias' elaborado por la Fundación para la Naturaleza y el Medio Ambiente Canarina y el Observatorio de la Sostenibilidad.

El documento apunta que la turistificación es el "principal motor" de esa transformación pues Canarias alcanza un índice de 19,47 plazas alojativas por cada 100 habitantes, prácticamente el quíntuple de la media nacional.

En cinco municipios --Yaiza, Pájara, Mogán, San Bartolomé de Tirajana y Adeje-- las plazas turísticas superan ya en número a los residentes y solo Adeje y San Bartolomé de Tirajana reciben conjuntamente cuatro millones de turistas al año.

A esto se suma una pérdida severa de suelo agrícola pues de las 80.000 hectáreas históricamente cultivadas en la franja costera de cinco kilómetros hoy solo permanece activo el 38% y en Fuerteventura, esa cifra cae hasta el 9%.

El informe dedica también especial atención al riesgo de inundación, que representa el 69% de los pagos del Consorcio de Compensación de Seguros por desastres naturales en España.

En Canarias, cerca de 80.000 personas están expuestas a inundaciones marinas en 54 municipios costeros, y otras 11.400 viven en zonas de riesgo próximas a barrancos.

Prácticamente todas las centrales térmicas del archipiélago están expuestas a inundaciones marinas, y la afección a plantas desaladoras podría comprometer el abastecimiento de agua en situaciones de emergencia, recoge una nota de la Fundación.

El estudio revela además que casi la mitad del suelo inundable ya tiene clasificación urbana, y que existen porcentajes significativos de suelo urbanizable en zonas de riesgo en varias islas, lo que anticipa una exposición creciente si no se corrige la ordenación territorial.

El diagnóstico también documenta el estado real de los vertidos al mar.

Así, se los 403 puntos de vertido censados en el archipiélago en 2025, 291 carecen de autorización vigente y el 100% de los puntos de vertido de El Hierro y el 88% de los de La Palma operan sin ningún tipo de autorización.

Igualmente, 94 de estos puntos vierten directamente a espacios de la Red Natura 2000.

Para tratar de revetir la situación, SOS Costas Canarias plantea diez medidas de aplicación urgente, entre ellas una moratoria inmediata a nuevos desarrollos en la franja de 500 metros desde la costa, la prohibición de construir en zonas inundables y la creación de un Observatorio Costero Permanente con participación ciudadana.

El informe exige además que el Gobierno regional y los cabildos paralicen cautelarmente todos los nuevos proyectos urbanísticos en las franjas de mayor presión y constituyan una mesa técnica para revisar los Planes Insulares de Ordenación.