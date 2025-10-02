Canarias pone en marcha los cuatro tribunales de instancia previstos en la segunda fase de la Ley de Eficiencia Judicial - CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ya ha puesto en marcha los cuatro tribunales de instancia establecidos en la segunda fase de implantación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.

Así, en esta segunda fase entran los partidos judiciales de Telde, San Bartolomé de Tirajana, San Cristóbal de La Laguna y Arona, lo que engloba 43 juzgados. Además, once juzgados de paz pasan a convertirse en oficinas de justicia municipal, según ha precisado el departamento regional responsable en una nota de prensa.

En concreto, y según establece la Ley, los 220 juzgados unipersonales existentes en Canarias se convierten, de este modo, en 19 Tribunales de Instancia, uno por cada partido judicial. Este proceso se inició desde la Consejería desde principios de año, con las negociaciones con los operadores judiciales y con los sindicatos, para acordar los modelos de oficinas y aprobar las relaciones de puestos de trabajo (RPT), bajo la coordinación de la Dirección General de Relaciones Administración de Justicia.

550 FUNCIONARIOS AFECTADOS

En esta segunda fase están afectados 550 funcionarios, incluyendo magistrados y letrados de la Administración de Justicia (LAJ), que desempañan su trabajo en tribunales de instancia, oficinas de justicia municipal y registros civiles.

Detalla el departamento regional que la constitución de los tribunales de instancia se establece de manera escalonada en tres fases para todas las comunidades autónomas, que tienen como fecha el 1 de julio, el 1 de octubre y el 31 de diciembre del año 2025. Asimismo, se contemplan 19 Oficinas Judiciales en Canarias, adscritas a cada tribunal de instancia, formadas por Letrados de la Administración de Justicia y funcionarios.

La ley también recoge la creación de Oficinas de Justicia Municipal, un elemento innovador en la transformación de la Administración de Justicia como servicio público para la ciudadanía, que sustituirán a los juzgados de paz que son 69.

En la primera fase se crearon nueve tribunales de instancia (25 juzgados) y se transformaron 34 juzgados de paz.

La tercera y última fase, con fecha de 31 de diciembre, comprende Santa Cruz de la Palma, Santa María de Guía, Arrecife, Puerto del Rosario, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, agrupando a un total de 152 juzgados.