Canarias pregunta a Torres que "de dónde saca" el millar de traslados de menores migrantes porque "sólo" han salido 581

Archivo - Ceuta acoge ya a 510 menores migrantes pese a tener 132 plazas disponibles. - ANTONIO SEMPERE / EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha preguntado al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que "de dónde saca" los números cuando dice que han salido de las islas alrededor de un millar de menores migrantes no acompañados porque "sólo" han salido 581 (410 menores con asilo y 171 por las vías exprés y ordinaria).

Así lo ha informado el Ejecutivo regional después de que la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la directora general de Protección a la Infancia y las Familias, Sandra Rodríguez, participaran este martes en la última reunión de 2025 que ha mantenido la comisión interdepartamental de negociación para la salida de los menores migrantes con protección internacional que tutela la CCAA.

Durante el encuentro, el Gobierno regional ha matizado y refutar algunos datos ofrecidos por Torres, quien aseguró este lunes en rueda de prensa que había "alrededor del millar de menores que han sido distribuidos en el conjunto de todo el país".

Para la CCAA, la realidad es que a través de la vía del asilo impuesta por el Tribunal Supremo sólo han sido trasladados a la Península 410 menores; mientras que por la vía ordinaria y la exprés solo lo han hecho 171 menores.

Esto hace un total de 581 menores migrantes que ya no están en el Archipiélago, mientras que se han registrado 370 nuevas llegadas.

ALIVIAR LOS RECURSOS LOCALES DE CANARIAS

En este punto, el Gobierno de Canarias ha recordado la necesidad de seguir aliviando los recursos locales, y que esperar a que los chicos y chicas cumplan los 18 años también es incumplimiento.

Aquí, indicó que desde el pasado mes de marzo, 260 menores cumplieron la mayoría de edad esperando a que se reconociera su derecho a proseguir con su proyecto migratorio en centros de la red de protección internacional del Estado, mientras que 99 han renunciado a este derecho porque se niegan a ser trasladados temporalmente a los dispositivos habilitados en Gran Canaria, que no reúnen condiciones.

Además, aún hay 85 menores alojados en el Canarias 50, 28 en la Casa del Mar y 54 en el Colegio León; mientras que a 96 de los menores que estaban en el listado inicial de Migraciones les ha llegado una resolución desfavorable a su petición de asilo.

"Lo que no puede hacer Ángel Víctor Torres es sumar todos los menores en el mismo contingente y decir que han salido 1.000, cuando la realidad es que, de Canarias, solo han salido 581 por las diferentes vías de reubicación que existen", aseguró Sandra Rodríguez.

Además, añadió que "por protección internacional han sido trasladados 410; por la vía exprés han entrado 370 y han sido reubicados en la Península solo 85; y por la disposición adicional primera --aquellos que estaban aquí cuando se declaró la contingencia-- son sólo 86 salidas".

Mientras, Delgado apuntó que "es fácil querer distorsionar la percepción y jugar con los números para hacer creer que el Estado está cumpliendo con su obligación pero resulta que no son números, son personas, menores que ven conculcados sus derechos, mientras que Canarias sigue asumiendo una responsabilidad que excede de sus competencias".

"¿De dónde saca esos números?", se preguntó la consejera, "si se refiere a Canarias, creemos que también suma las 260 mayorías de edad que se han cumplido desde el inicio de este proceso con los menores con protección internacional, y aquellas mayorías de edad que se producen antes de los traslados de la vía exprés y ordinaria, que de aquí al 31 de diciembre serán unas 300, pero es que los canarios y canarias nos merecemos datos reales y precisos, y no vaguedades destinadas a mejorar la imagen del ministro".