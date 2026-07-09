Canarias presenta su campaña antiahogamientos de 2026 con un anuncio de impacto y 10 clips con los mayores riesgos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación 'Canarias 1.500 km de costa', junto con las administraciones canarias, han presentado este jueves la campaña antiahogamientos para la campaña de verano de 2026 a través de un anuncio con un mensaje de impacto y 10 clips que exponen los mayores riesgos que genera el mar.

Además, varios de los expertos así como representantes de administraciones han pedido sanciones por el incumplimiento de la normativa, como la bandera roja, así como se ha planteado la necesidad de mejorar la comunicación de riesgos a los turistas, dado que el 75 por ciento de los fallecidos de Canarias en 2025 murieron cuando estaba activa una prealerta o un una alerta por fenómenos costeros.

En la presentación, que ha tenido lugar en la mañana de este jueves en el Museo Elder de Las Palmas de Gran Canaria, tomaron parte el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo; el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Ángel Sabroso; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pedro Quevedo; el director del Museo Elder, José Gilberto Moreno García; el director insular de presidencia del Cabildo de Gran Canaria, Pablo Rodríguez; y el presidente de la asociación 'Canarias 1.500 km de costa', Sebastián Quintana, entre otros.

Quevedo dijo que la solución a las muertes en el mar dependen de la concienciación y acción de todos, mientras que el responsable del Elder hizo hincapié en que la concienciación con spots como estos "funciona", especialmente en niños.

Pero fue precisamente él quien puso el foco en la sanción: "Sin sanción no hay cumplimiento", mantuvo, y "la situación es de vida o muerte". Es por ello, continuó, que "lo tenemos que forzar" porque "no es de recibo que no se acompañen las campañas de una normativa clara".

Rodríguez remarcó desde el Cabildo de Gran Canaria que los que ponen en riesgo su vida cuando la situación es de mala mar no solo ponen en riesgo su vida sino "la de los rescatadores". Así, defendió mantener "las acciones formativas" pero acompañándolas de "normativa de sanciones".

Por su parte, el divulgador sobre ahogamientos, el periodista Sebastián Quintana, puso encima de la mesa también otro debate clave a través de un dato: que el 75% de los fallecidos lo hicieron durante una prealerta o alerta declarada por mala mar, siendo la mayoría turistas. "No está llegando al turista el aviso", sentenció, explicando que es algo en que la administración regional ya está trabajando.

33 FALLECIDOS HASTA JUNIO EN CANARIAS

Además, relató los datos hasta cierre de junio de 2026 en las islas, con 33 fallecidos, cuatro menores de edad, igualando la cifra de niños de todo 2025. Un total de 115 personas han sufrido algún accidente en un medio acuático, un 15% más que en los mismos 6 meses de 2025.

Quintana advirtió también del "efecto llamada" y el "flaquísimo favor" que están haciendo las redes sociales y algunos prescriptores, también medios de comunicación, en poner ante el gran público playas que ciertamente son atractivas y paradisíacas pero que no tienen seguridad y que son peligrosas.