Canarias prohibirá "por tiempo indefinido" el traslado de uva fresca y material vegetal de vid por la filoxera - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

El Ejecutivo regional ultima la orden que prevé publicar "en los próximos días". La prohibición también afectará al movimiento de este material entre las diferentes comarcas vitivinícolas de Tenerife

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno canario prohibirá, con una orden a publicar en los próximos días, el movimiento de uva fresca y material vegetal de este cultivo, por tiempo indefinido y en cualquiera de sus formas, tanto entre islas como entre las diferentes comarcas vitivinícolas de Tenerife para evitar la propagación del brote de filoxera de la vid detectado en la isla occidental capitalina.

Además de declarar de utilidad pública la lucha contra este organismo, esta orden, prevista para su publicación en los próximos días, recoge los procedimientos para evitar la propagación del patógeno.

Ello incluye el establecimiento de una zona delimitada de 500 metros alrededor de cada una de las plantas afectadas, así como un perímetro adicional de 1 km de radio en el que se llevará a cabo la prospección de todas las plantas de vid, en línea con las actuaciones que desarrollan las cuadrillas de la empresa pública Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) en coordinación con el Servicio de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias.

"Se trata de un documento dinámico que se irá actualizando para adaptarse a la evolución de este organismo nocivo", ha indicado el consejero regional Narvay Quintero, que ha señalado que la situación requiere que "se adopten medidas ágiles en función del seguimiento diario que se está realizando".

Ha tildado la colaboración entre administraciones de "esencial", por lo que se está "en contacto permanente" con el Cabildo de Tenerife, así como con los responsables insulares de agricultura y todas los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen Protegidas de vinos para actuar de manera conjunta.

PETICIONES AL ESTADO

En este sentido, Quintero ha resaltado la reunión telemática mantenida a primera hora con el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Emilio García, y con la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez.

En la misma se han solicitado medidas de protección en línea con la nueva normativa regional, como la prohibición de importar a Canarias uvas para vinificación procedentes de zonas afectadas por filoxera.

Asimismo, se demandó un respaldo económico extraordinario para afrontar los costes de los trabajos de prospección, destrucción y tratamiento, así como el incremento de personal y equipamiento de los Puntos de Inspección Fronteriza del Archipiélago, y el refuerzo de las inspecciones y controles.

ISLA DE TENERIFE

El consejero insular, Valentín González, ha destacado la "transparencia, consenso con todo el sector y colaboración desde todas las administraciones y Consejos Reguladores" desde la detección del primer caso. Así, ha resaltado el "rigor técnico" de la orden prevista para su publicación en los próximos días, que será de "obligado cumplimiento para todos los viticultores", para quienes pertenecen a una DO como para el resto de productores.

Durante la campaña de vendimia del presente año, queda prohibido bajo cualquier circunstancia el traslado de uva fresca procedente de Tenerife a cualquier otra isla.

También queda prohibido el movimiento de uvas entre islas, así como entre estas y Tenerife, aunque en estos dos casos, y de manera excepcional, la Consejería podrá autorizarlo, bajo estrictas condiciones de control sanitario y previa obtención de la guía de movimiento e informe técnico emitido por la autoridad competente.

PROHIBICIONES

De esta forma, se prohíbe por tiempo indefinido el movimiento de material vegetal de vid (Vitis spp.), en cualquiera de sus formas (plantas, estaquillas, sarmientos, esquejes, patrones) entre las islas y entre las diferentes zonas de una misma isla, así como enseres, equipos, maquinaria, cajas, etc. y suelo de viñedo.

También queda prohibido el movimiento de uva entre distintas zonas geográficas de distintas Denominaciones de Origen de Tenerife y estará supeditado a la autorización de la Consejería, previa emisión de la guía de movimiento por la autoridad competente. Además la orden establece, entre otras medidas, que la aplicación de los tratamientos de erradicación y control será de obligado cumplimiento en las zonas demarcadas, así como la comunicación a los servicios de sanidad vegetal en caso de detectar síntomas o presencia de este organismo.

Además de la aplicación de tratamientos fitosanitarios adecuados se deberá proceder a la colocación de una malla antihierba, así como a la destrucción 'in situ' del material vegetal infestado que, si el propietario decide realizar por sus propios medios, deberá ser supervisada por un funcionario de la Dirección General de Agricultura. Así, se prohíbe la plantación de nuevas vides por un tiempo mínimo de 12 meses en zonas infectadas.

30 LOCALIZACIONES POSITIVAS

Informa la Consejería que, hasta la fecha, se han realizado un total de 697 prospecciones con un resultado de 667 plantas libres de este organismo frente a 30 en las que se ha detectado su presencia, la mayor parte de ellos en terrenos abandonados. Sólo dos plantas afectadas se encontraron en una finca en producción.

En estos momentos existen tres ámbitos delimitados de actuación en los municipios de San Cristóbal de La Laguna, Tacoronte y La Matanza, si bien se han realizado también análisis Tegueste, El Sauzal, La Victoria y Santa Úrsula en los que no se he detectado presencia de filoxera.

Durante las últimas semanas los trabajos de prospección, especifican, se han intensificado especialmente en Valle de Guerra (La Laguna) y Tacoronte, donde se llegará a prospectar la totalidad de los cultivos de viña debido a que, hasta el momento, es la zona en la que se han localizado la mayoría de los casos positivos.

De la treintena de localizaciones positivas detectadas, cuatro han sido eliminadas, aplicándose además un tratamiento fitosanitario en el suelo. De este modo, once están siendo tratadas actualmente, y quince permanecen pendientes de actuación, la cual se llevará a cabo en las próximas jornadas.

SOBRE LA FILOXERA

La filoxera de la vid es un organismo nocivo que causa daños en las hojas de las viñas mediante la formación de agallas provocadas por las picaduras de este insecto que son visibles en el envés de las mismas y que se corresponden con lesiones cloróticas visibles en el haz.

Además puede afectar también a las raíces, donde produce nódulos y tuberosidades ligadas a dichas picaduras que, si alcanzan la raíz principal, provocarán que se marchite la planta hospedante y finalmente muera entre los dos y los cinco años después de la infestación.

Aunque en los casos de Tenerife no se ha detectado su presencia en esa parte de las plantas.

Recuerda el Gobierno que hasta la detección del primer caso a finales de julio Canarias estaba libre de Daktulosphaira vitifoliae. Todo ello, especifican, se mantuvo gracias a la vigencia de la Orden de 12 de marzo de 1987, por la que se establecen para el archipiélago canario las normas fitosanitarias relativas a la importación, exportación y tránsito de vegetales y productos vegetales, y que prohíbe la importación de material vegetal de vid (Vitis L.) excepto frutos y semillas, originarios de todos los países, incluida la España peninsular.