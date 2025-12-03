Canarias promociona el ecosistema audiovisual del archipiélago en el Content London

Proexca promociona al sector audiovisual de Canarias en Content London - CEDIDO POR PROEXCA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha promocionado el ecosistema audiovisual del archipiélago durante el Content London, uno de los principales encuentros internacionales del sector audiovisual y televisivo que reúne a ejecutivos, productores, plataformas y broadcasters para abordar tendencias, coproducción y desarrollo de contenidos.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que Proexca ha participado en esta cita bajo el paraguas del ICEX y bajo la marca unificada Audiovisual From Spain.

La delegada de Proexca en Reino Unido, Coral Vázquez, ha comentado que el objetivo es posicionar a Canarias como hub europeo de producción audiovisual, destacando sus ventajas fiscales, localizaciones y servicios de apoyo al rodaje e inversión.

De igual modo, la acción forma parte de la estrategia de internacionalización del sector audiovisual canario y refuerza su visibilidad ante productoras, plataformas e inversores en los principales mercados europeos.

Los principales temas a abordar han sido el futuro del drama (Post-Peak TV), también qué viene después del auge de la 'Peak TV' (el punto máximo de la producción de series) y cómo evolucionará el drama televisivo.

También la Inteligencia Artificial Generativa (IA), cómo se puede y se debe integrar la IA en el ecosistema creativo de la producción de contenidos.

Finalmente, otro de los asuntos importantes que se ha tratado ha sido el impacto de los canales de televisión gratuitos con soporte publicitario (FAST) y cómo están remodelando el panorama de la distribución.