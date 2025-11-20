Canarias realiza 7.079 prospecciones en busca de filoxera con 83 positivos, todos en la isla de Tenerife

Archivo - Una técnica de extensión agraria analiza fincas en Tenerife para detectar focos de filoxera - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, ha avanzado este jueves en comisión parlamentaria que hasta el momento se han efectuado un total de 7.079 prospecciones en Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote para detectar la filoxera, con un balance de 6.993 puntos negativos y 86 positivos (1,3%), localizados exclusivamente en Tenerife.

En estas labores de análisis de campo, el Servicio de Sanidad Vegetal de la Dirección General de Agricultura colabora con las empresas públicas GMR Canarias y Gesplan así como, en el ámbito de sus respectivas islas, con los cabildos de Tenerife y Gran Canaria.

Asimismo, con el propósito de complementar estas labores de campo, la Consejería puso a disposición del sector vitiviícola de Tenerife 2.000 dosis de un tratamiento preventivo contra la filoxera.

Este producto, financiado con fondos propios del Ejecutivo canario, permitirá actuar sobre 1.200 hectáreas de terreno en los ámbitos geográficos de las DOP Tacoronte-Acentejo, Valle de La Orotava y Valle de Güímar, cuyos consejos Rrguladores colaboran con el Ejecutivo para el suministro a sus viticultores y viticultoras asociadas.

La Consejería también estudiará la adaptación de las variedades de vid tradicionales del archipiélago sobre patrones resistentes a la filoxera, en el marco de las propuestas formuladas por el comité científico-técnico y las correspondientes mesas técnicas que se constituyeron el pasado mes de septiembre para el control y erradicación de este organismo nocivo.

Según anunció Quintero, esta medida persigue "testar variedades locales sobre patrones resistentes a la filoxera para estudiar en profundidad las prestaciones agronómicas de los portainjertos, elegidos en función de su resistencia a enfermedades, tolerancia al estrés hídrico o adaptación a los suelos".

Para ello se procederá a la adquisición de lotes de pies madre de vid americana libres de tierra, sustratos y acompañantes biológicos, así como debidamente analizados por laboratorios acreditados en el país de origen y tratados por la autoridad competente en Sanidad Vegetal de Canarias para asegurar todas las garantías sanitarias en el proceso de importación.

VARIEDADES

A través de este estudio se analizará el comportamiento y rendimiento de las diferentes variedades para identificar los portainjertos más idóneos para las condiciones locales de la viticultura en el archipiélago.

Posteriormente, las conclusiones de estos ensayos se incorporarán al Plan Estratégico de la Vid en Canarias, actualmente en proceso de elaboración, que servirá como hoja de ruta para el asesoramiento que presta el Comité científico-técnico, recoge una nota de la Consejería.

Entre las medidas de apoyo al sector vitivinícola, Quintero se refirió durante su intervención a la ayuda extraordinaria ante las pérdidas ocasionadas por la sequía concedida en las dos últimas campañas y financiada con fondos propios del Gobierno de Canarias.

A esta línea de apoyo, que supuso una cuantía total de 7,9 millones de euros, se acogieron más de 3.100 beneficiarios y beneficiarias para compensar los efectos en viñedos y otros cultivos estratégicos de la escasez de recursos hídricos.