Canarias recibió 9,2 millones de pasajeros internacionales hasta julio, un 4,9% más

Pasajeros con maletas esperan la cola para facturar, en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 14 de agosto de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Canarias recibió 9,2 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y julio de 2025, lo que supone un incremento del 4,9% con respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de Turespaña publicados este martes por el Ministerio de Industria y Turismo.

Sólo en el séptimo mes, los viajeros por vía aérea procedentes de aeropuertos extranjeros ascendieron en el archipiélago a 1,2 millones, un 6,1% interanual más.

En el conjunto de España, el país contabilizó 63,7 millones de pasajeros internacionales hasta julio, dato que representa un aumento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que a julio de refiere, hubo a 11,7 millones de pasajeros extranjeros (+4,3%).

Durante el séptimo mes se registró un aumento de llegadas de pasajeros internacionales desde los principales mercados emisores, a excepción de Alemania. En el capítulo de la diversificación de mercados, destacaron las subidas de China y Corea del Sur y la recuperación de Japón, junto con los aumentos de Turquía y Colombia.

Por mercados emisores, Reino Unido emitió 2,7 millones de pasajeros internacionales y generó el 23,1% del total del flujo de llegadas a España, registrando un avance interanual del 4%.

Por su parte, desde Alemania volaron en julio 1,6 millones de viajeros --13,4% del total-, lo que supuso un ligero retroceso interanual del 0,6%.

Además, a España llegó el 9,8% del flujo de pasajeros italianos en julio, es decir, 1,1 millones, registrando un alza del 5%, que benefició a todas las comunidades excepto a Galicia, que experimentó un leve retroceso.

Francia emitió el 7,4% del total de pasajeros en julio, con 867.965, cifra similar al año pasado, mientras que Países Bajos aportó 569.928 viajeros (+11,1%).

En cuanto a las seis principales comunidades autónomas --Comunidad de Madrid, Cataluña, Baleares, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana-- acapararon el 97% del total de llegadas. Todas registraron aumentos, siendo el más intenso el de la Comunidad Valenciana (+8,2%) y el más moderado el de Baleares (+1,2%).

Sobre en los aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas fue el que más llegadas recibió en el mes de julio, con 2,2 millones (+2,5%), seguido del de Barcelona-El Prat, con alrededor de dos millones pasajeros internacionales (+4,9%), y el de Palma, con 1,8 millones de llegadas (+0,8%).

El mayor incremento interanual lo alcanzó el aeropuerto de Alicante, con un 8,3% más de viajeros que en julio del año anterior.