Canarias reclama a la Comisión Europea "más solidaridad" en medidas con los territorios afectados por la migración - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha pedido este jueves a la Comisión Europea que "tome nota" de las recomendaciones del Parlamento Europeo en migración y refuerce las medidas para los territorios fronterizos como el archipiélago. El Ejecutivo regional espera, asimismo, que el Ejecutivo de Úrsula Von der Layen incluya las recomendaciones en su proyecto de implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entraría en vigor el 12 de junio.

Asimismo, para el viceconsejero del Gabinete de Presidencia, Octavio Caraballo, el informe provisional emitido por el Comité de Peticiones de la Eurocámara (PETI) supone un "espaldarazo" a las tesis del Ejecutivo autonómico de cara a la aplicación a partir del 12 de junio del Plan Europeo de Migración y Asilo.

Caraballo ha precisado en una nota que las aportaciones de este organismo europeo coinciden "en su totalidad" con las demandas que el Gobierno canario ha ido trasladando durante los últimos meses en todos los foros y reuniones en las que ha participado para reclamar a Bruselas más implicación en la Ruta Atlántica.

En este sentido, ha agradecido al Comité PETI y Comité CIVEX que, tras conocer de primera mano la realidad migratoria en Canarias, hayan incorporado en sus recomendaciones la posición de las islas en política migratoria.

"Lo que esperamos ahora es que la Comisión Europea tome nota de estos informes y aplique políticas más solidarias con los territorios más afectados por los flujos migratorios", ha indicado.

AUMENTAR RECURSOS

El viceconsejero ha advertido la importancia de que todos los informes elevados por las comisiones del Parlamento Europeo subrayen "la necesidad" de aumentar la capacidad de la búsqueda y rescate en una de las rutas migratorias más peligrosas del planeta". Para ello, el Gobierno de Canarias pide a Bruselas que incremente el despliegue de Frontex en el archipiélago y en los países africanos de origen y tránsito de la migración.

El informe provisional de este órgano del Parlamrnto europeo requiere una inversión "significativa" en operaciones dedicadas de búsqueda y rescate, coordinadas por Frontex y respaldadas con compromiso y solidaridad a nivel de la UE y la cooperación con las autoridades nacionales y las ONG, incluidos medios marítimos y aéreos.

El documento elaborado por el Comité de Peticiones incluye asimismo propuestas defendidas por el Ejecutivo canario, como la necesidad de seguir mejorando las condiciones de acogida en los centros, el aumento de la ayuda a la cooperación y desarrollo en los países africanos, la importancia de combatir a las redes de tráfico ilícito de personas, y el refuerzo de la política migratoria especialmente en los territorios fronterizos como las islas.

LA VISITA DE LOS EURODIPUTADOS

El informe favorable a las tesis de Canarias en política migratoria del Comité PETI se produce meses después de que eurodiputados integrantes de este organismo conocieran de primera mano la situación del archipiélago.

En concreto, los parlamentarios comunitarios visitaron Canarias entre el 15 y el 17 de septiembre de 2025 para evaluar sobre el terreno el reto al que se enfrentan las islas tras el fuerte repunte de llegadas registrado en los últimos dos años, especialmente, con menores migrantes no acompañados.

El Comité PETI es la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, el órgano que gestiona el derecho de petición de cualquier ciudadano o residente de la Unión Europea. Es una comisión permanente y funciona como un puente directo entre la ciudadanía y las instituciones europeas

En cuanto al Comité CIVEX, sus integrantes viajaron a Canarias a principios de julio del año pasado.

A raíz de las reuniones en Canarias, elaboraron un informe de cara a la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que también se suma a las propuestas defendidas por el Gobierno autonómico. En concreto, hace énfasis en la situación de los menores migrantes y la necesidad de que la UE colabore en su atención.

El CIVEX es una comisión del Comité Europeo de las Regiones que trabaja en temas que afectan directamente a la gobernanza democrática y a la dimensión exterior de la UE. Emite dictámenes, coordina posiciones regionales y asesora a las instituciones en áreas donde las autoridades locales y regionales tienen un papel relevante.