Canarias registra 1,3 grados por encima de lo habitual en agosto, que fue el quinto más lluvioso desde 1961

Archivo - Una persona hace ejercicio con un aro el día más frío del año en la playa de las Canteras, a 21 de enero de 2023, en Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Canarias (España). A partir de hoy, las temperaturas descienden por la llegada de una gé - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado un mes de agosto con una temperatura media de 24,4 grados (ºC), lo que supone 1,3ºC por encima de lo habitual y un carácter 'muy cálido' aunque al mismo tiempo el archipiélago tuvo una precipitación media de 3,2 mm, dato que representa un carácter 'muy húmedo' y el quinto agosto más húmedo desde el año 1961.

Así lo recoge el balance climático de agosto de 2025 de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), documento que ha confirmado que, para el conjunto de España, el mes ha sido "el más cálido de la serie histórica junto con el de 2024", ambos con temperatura media de 25°C.

En el balance climático de agosto de 2025 se destaca que este ha sido "extremadamente cálido", con una temperatura media 2,0°C por encima de la media de este mes. La ola de calor, que se extendió entre los días 3 y 18, ha sido especialmente intensa, con temperaturas hasta 6°C por encima de lo normal en el conjunto del país.

Las zonas más afectadas por el calor han sido el interior de Galicia, la cordillera Cantábrica, ambas mesetas, norte y centro de Extremadura, centro de Andalucía y Comunidad Valenciana, según ha informado la AEMET. En el noroeste peninsular, las temperaturas estuvieron entre 2,5 y 3,5°C por encima de lo normal.

En cuanto a temperaturas máximas, Jerez de la Frontera registró 45,8°C el día 17 de agosto, siendo la más alta entre las estaciones principales, seguida por Morón de la Frontera (45,2ºC el 17 de agosto) y Murcia, que alcanzó los 45,1ºC el 18 de agosto. En contraste, las temperaturas mínimas más bajas se registraron en Puerto de Navacerrada, con 5,3°C el día 29.

Respecto a las precipitaciones, agosto tuvo "un carácter seco" con una media de 14,4 mm, lo que supone "el 66% del valor normal del mes". Aun así, en el informe se destaca que en Canarias este ha sido el quinto agosto más húmedo desde 1961, mientras que en la península fue el décimo sexto agosto más seco también desde 1961.