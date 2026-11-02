Canarias registra 92 incidencias tras el paso de la borrasca, incluido un cero energético en La Palma

Sala del 112 Canarias - CECOES 112

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 ha atendido este lunes un total de 92 incidencias relacionadas con el paso de una borrasca por Canarias, incluido en cero energético en la isla de La Palma.

El director del 112, Moisés Sánchez, detalla en una declaración difundida por el organismo que ha habido 68 en la isla de Tenerife, 16 en La Palma, 5 en El Hierro y seis en La Gomera.

"Todos estos incidentes han estado directamente relacionados con falta de suministro básico, fundamentalmente tienen que ver con el corte de suministro eléctrico, además de la falta de suministro básico", ha señalado.

Además ha habido incidencias relacionadas con agua en distintos lugares de la isla de Tenerife, destacando los municipios de Granadilla, Arona y Santa Cruz de Tenerife, y desprendimientos en la calzada con piedras y rocas que han ocupado parcial o totalmente las calzadas.

En relación al cero energético, ha indicado que el centro coordinador tuvo constancia a las 04.10 horas de un corte parcial del suministro eléctrico en la isla de La Palma que estaba afectando fundamentalmente a la vertiente oeste de la isla.

Este incidente quedó "rápidamente repuesto", en algo más de 30 minutos, ha apuntado, pero posteriormente, a las 06.45 horas ya se produjo la caída total del suministro, que inició su reposición a las 08.50 horas y se dio por terminada en torno a las 10.30 horas.