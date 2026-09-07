Canarias registra su décimo mes de agosto más cálido y el duodécimo más húmedo desde 1961

Turistas con sombrillas para protegerse del sol en la Plaza de España. A 03 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). El mes de agosto en Andalucía se despide con un aumento de las temperaturas, de manera que sitúa el comienzo de septiembre p - María José López - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Canarias ha registrado su décimo mes de agosto más cálido desde 1961 con una temperatura media de 24,2ºC, lo que el carácter de mes muy cálido, con una anomalía térmica de +1,1ºC, según recoge el avance climatológico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto a las precipitaciones acumuladas, se registró una media de 2,4 litros por metro cuadrado, el 114% del valor esperado.

No obstante, atendiendo a la posición de este valor dentro de la distribución de la seria histórica y a la clasificación por quintiles utilizada, el mes presentó un carácter pluviométrico muy húmedo, siendo el décimosegundo desde 1961.

Durante la ola de calor registrada entre los días 1 al 5, todas las estaciones meteorológicas automáticas de Aemet en Canarias registraron al menos una noche tropical.

El resto del mes continuaron las noches tropicales en buena parte de las estaciones, con la excepción de estaciones de medianías orientadas al norte de Tenerife, Gran Canaria, la Gomera, La Palma y el Hierro, así como en zonas de cumbre de estas islas.

La ola de calor afectó especialmente a la mitad sur y medianías de Gran Canaria, y tuvo como hito más destacado los 44ºC registrados en Tasarte, en el municipio de La Aldea de San Nicolás, el pasado 2 de agosto.