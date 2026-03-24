Canarias registra en dos horas 110 incidencias por las precipitaciones de 'Therese'

Caída de un árbol en la carretera por el paso de la borrasca 'Therese' en Gran Canaria - CEDIDO POR CABILDO DE GRAN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias ha registrado entre las 06.00 horas y las 08.00 horas de este martes un total de 110 incidencias por las "fuertes" precipitaciones de la borrasca 'Therese', según ha informado el 112 Canarias.

Así, debido a los aguaceros y tormentas en varios puntos del archipiélago, el 112 Canarias ha registrado 110 incidencias en dos horas que las elevan hasta las 1.280.

En este tiempo, indican, se ha intervenido en el achique de viviendas, bajos y garajes en los municipios grancanario de San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Agüimes, Arucas y Las Palmas de Gran Canaria.

También durante la noche se notificaron desprendimientos puntuales en las islas de La Palma y Tenerife, así como la caída de un muro en Mogán (Gran Canaria).