Canarias registra un seguimiento del 13,3% de la huelga nacional de médicos contra la propuesta del Estatuto Marco

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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado este miércoles que la huelga convocada en todo el país por los médicos en protesta contra la propuesta del Ministerio de Sanidad para la reforma del Estatuto Marco ha registrado un seguimiento del 13,3% en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS), en el conjunto de los ámbitos de la Atención Primaria y de la Hospitalaria.

De esta forma, de los 7.083 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.510, de los que 600 la han secundado durante este 18 de marzo, según ha informado la Consejería regional de Sanidad en nota de prensa.

En lo que se refiere a las áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 294 de los 1.842 efectivos afectados, lo que representa el 15,96%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 276 de los 2.145, un 12,87%.

Por su parte, en Lanzarote la han secundado 32 de los 255 profesionales afectados por la huelga, lo que representa el 12,55%, y en Fuerteventura el seguimiento lo han hecho ocho de los 297 afectados, implicando el 2,69%.

Respecto a la isla de La Palma, el seguimiento ha sido del 3,73%, ya que han acudido a la huelga seis de los 161 afectados, mientras que en El Hierro acudió a la huelga uno de los cinco profesionales afectados, lo que supuso el 20%. En La Gomera, por su parte, no hubo ningún efectivo en huelga.

Por último, señalan que la jornada de la mañana de este miércoles, que dispone de 1.252 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido "sin incidencias destacables".