Canarias responde a Torres que la distribución de los menores migrantes "no va a buen ritmo"

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha respondido al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que la distribución entre las comunidades autónomas de los menores migrantes no acompañados que deben salir de las islas por la declaración el pasado verano de la contingencia migratoria "no va a buen ritmo".

Así lo ha dicho este lunes el portavoz regional, Alfonso Cabello durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno al ser preguntado por las palabras del ministro, quien señaló que el Gobierno de España solo tiene 432 expedientes de los más de 2.826 menores.

"La distribución entre las comunidades autónomas antes del 14 de marzo de 2.000 niños y niñas que ahora están acogidos en dispositivos en Canarias no va a buen ritmo", aseveró.

De esta manera, expuso que, según los datos que maneja el Ejecutivo regional, hasta ahora sólo tienen resolución definitiva 154 menores de 449 expedientes que ha enviado al Estado --Torres habló este lunes de 432 expedientes enviados por Canarias--.

"Por lo tanto --continuó-- todavía hay mucho margen para seguir atendiendo esos expedientes y produciéndose resoluciones. Tenemos que incrementar el ritmo y centrarnos ahora un poco más en esta parte pero tenemos que volver a recordar que la situación de emergencia migratoria sigue vigente. Esperamos que no se bajen ni el ritmo ni la guardia".

Respecto a los menores migrantes solicitantes de asilo, Cabello apuntó que el pasado viernes vencieron los 15 días dados por el Tribunal Supremo al Estado para que cumplieran con aquellos menores que tienen derecho a asilo político.

"Y por fin, parece que 'in extremis' en la última semana, en tiempo de descuento y después de tres autos, se ha conseguido dar un avance significativo. Vamos a decir que por primera vez se ha estado cerca, es decir casi, en el cumplimiento del auto del Tribunal Supremo", expuso.