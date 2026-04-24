Canarias solicita al Gobierno un decreto para suspender reglas fiscales en las islas y utilizar remanente de tesorería

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha remitido una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, con el aval de la Federación Canaria de Islas (Fecai), en la que solicita la elaboración de un real decreto-ley que incluyan una suspensión temporal de las reglas fiscales en el archipiélago y permita el uso de remanentes de tesorería sin limitaciones.

Así lo ha avanzando este viernes el portavoz del Ejecutivo regional, Alfonso Cabello, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, subrayando que la medida "no es una locura" dado que las administraciones canarias se están viendo con poco margen para "reaccionar" ante el shock mundial de que la guerra en Oriente Medio.

En esa línea ha insistido en que "no es un imposible" ya que en la UE existe una "cláusula de salvaguarda" que permite a los estados miembros "flexibilizar las reglas fiscales cuando concurran circunstancias excepcionales" que pueden tener "repercusiones importantes" en las finanzas públicas, algo que encaja además con la condición de Canarias como región ultraperiférica.

Cabello cree que los argumentos esgrimidos por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para rechazar la propuesta, "no son ajustados" a la situación de las islas, al tiempo que ha recordado el éxito de acuerdo suscrito hace una década en torno al antiguo IGTE que ha permitido que los 1.600 millones hayan generado un impacto de 4.500 millones gracias al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan).

Por ello, en un contexto de "recesión a nivel global" e incremento de precios ve necesario que se abra la posibilidad de utilizar los remanentes de tesorería o flexibilizar la regla de gasto, algo que permite la UE, y que supondría hasta 1.600 millones si se permita a Canarias endeudarse hasta el 13% del PIB.

El portavoz del Ejecutivo ha admitido que es "muy difícil" calcular el impacto real de la guerra pero es una "obviedad" que "ya se nota" en el incremento del precio de los combustibles, la cesta de la compra y una "ralentización" en determinadas decisiones de inversión que se están adoptando por la coyuntura económica a nivel internacional.

De hecho, ha indicado que esta misma semana un representante de la Unión Europea dijo que "las consecuencias iban a ser catastróficas".

En cuanto a las negociaciones sobre el 'Decreto Canarias' --para cumplir con los objetivos de la 'agenda canaria' y compromisos presupuestarios--, ha comentado que se "sigue avanzando" en cuestiones sobre las que hay más acuerdos frente a otras que están "en duda" y unas terceras que hay que dejar para un "segundo momento".

"Estamos en esa conversación abierta, estamos a la espera de una reunión formal con el Gobierno del Estado, está solicitada ahora mismo al ministro Arcadi España y en esa línea es en la que seguir", ha comentado.