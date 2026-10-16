Canarias ve "injustificable" el retraso de la subasta eólica marina e insta al Gobierno a "estar a la altura"

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata (PP), ha tildado este viernes de "injustificable" el retraso del Gobierno central en la subasta eólica marina y le ha instado a "estar a la altura" y que "deje de aplazar" el proceso.

En respuesta a una pregunta del PP en comisión parlamentaria ha asegurado que en las islas se ha fijado "una sola voz" a través de la mesa eólica marina y "todos" reman en la misma dirección porque "lo que está en juego" es el desarrollo económico del archipiélago "con independencia de quién gobierna en cada administración".

"No podemos quedar pendientes indefinidamente de que se resuelvan todas las dificultades", ha afirmado, porque la eólica marina servirá para reducir la dependencia de los combustibles fósiles y desarrollar una industria que genere empleo cualificado y economía.

En esa línea ha insistido en que "cada año que pasa sin avanzar", dificulta que el esfuerzo realizado por las administraciones y empresas canarias "se traduzca en inversiones y en actividad económica" ya que "se necesitan reglas, fechas y seguridad para invertir".

El consejero ha comentado que el Ejecutivo ha planteado un "primer frente" en Gran Canaria con una potencia cercana a los 250 megavatios y defendido que Canarias "reúne las mejores condiciones para empezar y ser el primer territorio nacional que lleve la eólica marina".

De hecho, ha comentado que la propia ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha señalado que la eólica marina "se desarrollará donde exista aceptación del territorio" y en ese sentido en Canarias se lleva tiempo "construyendo acuerdos y presentando propuestas".

Zapata ha admitido que se trata de "proyectos difíciles y complejos" que deben cumplir las garantías ambientales y compatibilizarse con la pesca y los demás usos del mar y contar con una adecuada integración en el sistema eléctrico y "retrasar su inicio no hace desaparecer ninguna de esas exigencias".

Mientras tanto, ha agregado, "el sector necesita planificar, las islas necesitan planificar" pues es una actividad que afecta a los puertos, la industria naval y las inversiones.

"Las decisiones sobre dónde invertir y dónde desarrollar esas capacidades no pueden quedar permanentemente a la espera de una convocatoria", ha destacado.

LAS AYUDAS ESTATALES NO SON SUFICIENTES

Ha valorado las ayudas estatales para adaptar las infraestructuras portuarias, incluidas las destinadas al puerto de Las Palmas, pero al mismo tiempo entiende que las inversiones en infraestructura "no sustituyen" el hecho de que se aprueben las bases, se concrete la convocatoria y se dé una respuesta a la propuesta canaria.

"El Gobierno de Canarias sigue haciendo su parte pero no podemos convocar el procedimiento que corresponde al Estado", ha indicado.

David Morales (PP) se ha apoyado en las críticas del presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales (NC), para exigir también la convocatoria del concurso dado que el sistema de generación de energía eléctrica en el archipiélago "está obsoleto" y hay "riesgo de ceros energéticos".

Por ello, hay una "decidida apuesta" por incrementar la implantación de energías renovables, caso de la eólica marina, tanto por aspectos medioambientales como económicos, ante la subida de los precios del petróleo, ya que las renovables solo representan el 20% del mix energético en el archipiélago.

"Nuestro territorio es limitado y es ahí precisamente donde la eólica marina se presenta como gran oportunidad para Canarias con nuestros alisios como gran protagonista natural y siempre bajo criterios de sostenibilidad y máximo respeto medioambiental", ha explicado.