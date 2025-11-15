Canarias ya ha repartido "casi 5" de los más de 9 millones previstos en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha reiterado este sábado que "no se perderá ningún proyecto" financiado con los Fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. La titular del departamento ha confirmado que ya se han liberado casi cinco millones de euros, de los 9.394.000 que correspondieron a Canarias, para la financiación de proyectos de este 2025, entre los cuales están 18 proyectos del ámbito de juventud.

"El resto del crédito, una vez que el Estado nos ha dado por justificados todos los proyectos de 2024, se liberará antes de finalizar el año, ya que se ha acordado con las propias entidades que desarrollarán los proyectos presentados este 2025 con ese remanente y que con ello continuarán ejecutándolos a principios de 2026, ya que así nos ha autorizado a hacerlo el Ministerio", ha insistido la consejera del Ejecutivo regional en una nota de prensa.

En este reparto adicional, detallan, se incluirán proyectos del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Juventud y Justicia, según ha especificado el departamento regional.

Estas afirmaciones se producen horas después de que, este sábado, la Red Feminista de Gran Canaria ha denunciado este sábado la "inactividad" del Instituto Canario de Igualdad (ICI) con respecto a la ejecución de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia de género, al tiempo que pedían al presidente canario la destitución inminente de la consejera por su "inacción".

En contra, desde la Consejería se afirma que, ante las "desinformaciones" vertidas este sábado por la Red Feminista de Gran Canaria, "no tiene ningún sentido que (los colectivos) argumenten que el ICI no ha ejecutado sus fondos" cuando la semana pasada "nos llegó un documento de Hacienda confirmando que, hasta el 30 de septiembre, es el organismo con menor porcentaje de inejecución".

"Confundir a la ciudadanía, diciendo que se ha ejecutado solo un 16% del presupuesto cuando la realidad es que el porcentaje de inejecución es del 21.6% da idea de la falta de rigor en la interpretación de los datos y, desde nuestro punto de vista, invalida cualquier ataque a esta Consejería, si estos no se basan en hechos fehacientes sino en bulos", advierten desde el Ejecutivo.

LA VERSIÓN DESDE EL ICI

Por su parte, la directora del ICI, Ana Brito, --para quien también piden la destitución los colectivos feministas-- ha asegurado que, desde el Instituto, se está trabajando, desde que empezó la legislatura, en reforzar la lucha contra la violencia. De este modo, continúa, las anifestaciones como las vertidas hoy "ponen en entredicho no mi labor, sino la del personal que trabaja día a día, sin descanso, por mejorar la atención y el servicio" a la ciudadanía, incluyendo personal de apoyo. "Esto se nota en el grado alto de ejecución presupuestaria", ha asegurado.

Añaden desde la Consejería que, tanto la consejera como la directora del ICI y el director general de Juventud, Daniel Morales, han mantenido diversas reuniones con las entidades a las que se financian proyectos con los fondos provenientes del Estado, así como una coordinación continua con el Ministerio: "Si estos repartos no se han realizado antes, no ha sido, en ningún caso, debido a que el ICI no esté trabajando, sino porque había que justificar previamente los anteriores".

"Aun así, los proyectos cuya ejecución es vital para la lucha contra la violencia de género y la igualdad, se han mantenido y se han desarrollado sin esta financiación, como son los puntos violeta, los centros de crisis 24 horas, o los puntos de encuentro familiar...", han aseverado.

Reitera la Consejería que el compromiso contra la violencia de género es "claro y firme". De este modo, ejemplifican, el Instituto Canario de Igualdad (ICI) contará con 14,7 millones en su presupuesto de 2026, un millón más que en 2025, para reforzar la atención contra la violencia de género y la red de servicios del 1-1-2, que aumentará de 8 a 14 técnicas.

PACTO DE ESTADO

El Estado renovó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en Conferencia Sectorial en abril de 2025, y Canarias, explica el Ejecutivo, lo que ha hecho es "aplicarlo y mejorar su gestión" para que cada euro que se reciba proteja "mejor" a las mujeres.

Así, se establecieron los criterios y 160 millones de euros para las comunidades autónomas, 9,394 millones para Canarias, con una financiación finalista, indicadores claros y evaluación anual. Son 461 medidas, con nuevos ejes: violencia vicaria, económica y digital. Hay un refuerzo para las mujeres rurales y con discapacidad y más seguimiento, evaluación y trazabilidad de fondos.

Desde el Gobierno de Canarias, subrayan, asimismo, sus cambios para mejorar en la gestión. De este modo, se han establecido reglas "claras" desde el inicio, generando "seguridad jurídica y evitando errores" al final del proceso. "Hemos establecido una coordinación técnica continua con el Ministerio (Subdirección General) para resolver dudas en tiempo real y alinear criterios. También, rúbrica común de valoración para priorizar el impacto y garantizar el destino exacto de los fondos".

En Canarias, añade la Consejería, se cuentan con diferentes recursos para la atención y la protección de las mujeres. Entre ellos, las islas cuentan con cinco centros de crisis 24h para violencias sexuales operativos en Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Palma (atención social, jurídica y psicológica; derivaciones desde 112, educación y sanidad).

A ello se suma el plan operativo del Instituto Canario de Igualdad, con campañas, materiales formativos, web como herramienta práctica muy consultada o formación especializada.