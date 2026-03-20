Cancelados ocho vuelos en La Palma por los efectos de la borrasca 'Therese'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca 'Therese' por Canarias deja este viernes un total de ocho vuelos cancelados en el aeropuerto de La Palma, informan fuentes de Aena.

Concretamente se trata de seis vuelos interinsulares procedentes del aeropuerto Tenerife Norte y otros dos con origen en Tenerife Sur y el aeropuerto de Gran Canaria.

La inestabilidad asociada a esta borrasca ha dejado en las últimas horas más de 300 incidencias asociadas a episodios de viento, lluvia y oleaje y sus efectos aún se alargarán al menos hasta el próximo domingo.