La cantante canaria Cristina Ramos debuta este lunes en 'America's got talent: The champions'

Publicado 14/01/2019 18:25:37 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

La cantante canaria Cristina Ramos, reciente ganadora del formato televisivo La Voz México, debutará este lunes en el show 'America's got talent: The champions', que reúne a los mejores de todas las ediciones mundiales de 'Got talent'.

La grancanaria, que el pasado viernes triunfó en la isla con su show 'Rock talent', saldrá en el programa que se emitirá este lunes a las 20.30 horas, horario de Los Ángeles (Estados Unidos), lo que serán las 4.30 horas (hora canaria).

En esta edición especial del popular concurso americano se reunirá a "los 50 mayores talentos del mundo", entre los que estará la cantante española Cristina Ramos, todo ello después de que el productor Simon Cowell se comprometiera el pasado año a hacer la "mayor concentración de talento para crear el mayor espectáculo del mundo con lo mejor de lo mejor".

Ramos será la única artista española que participará en el especial del popular concurso americano, que se desarrollará en cinco programas durante los meses de enero y febrero, y que serán emitidos por la NBC.