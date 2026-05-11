Capitanía Marítima recomienda amarrar el 'MV Hondius' ante el empeoramiento del viento y el oleaje

El crucero MV Hondius fondea cerca del puerto de Granadilla, a 10 de mayo de 2026, en Granadilla de Abona, Tenerife, Islas Canarias (España). El operativo de evacuación del crucero MV Hondius con hantavirus está dispuesto para comenzar las operaciones de - Europa Press Canarias - Europa Press

GRANADILLA (TENERIFE), 11 (EUROPA PRESS)

Capitanía Marítima ha recomendado a la dirección del dispositivo de evacuación de los pasajeros el amarre del MV Hondius en el puerto de Granadilla debido al empeoramiento de las condiciones meteorológicas, con aumento del viento y el oleaje en las últimas horas.

Fuentes del Ministerio del Interior señalan que la embarcación permanecerá atracada el "tiempo mínimo imprescindible" para garantizar la seguridad de los pasajeros y de los miembros del dispositivo de evacuación y permitirá agilizar la partida del crucero hacia Países Bajos, prevista para las 19.00 horas.

De hecho, va retrasada la evacuación de los últimos pasajeros del crucero, que debía comenzar en torno a las 16.00 horas con algo menos de una treintena de tripulantes y seis pasajeros, cuatro de nacionalidad australiana, un británico y un neozelandés.