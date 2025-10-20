Caraballo (NC-bc) pide amparo parlamentario ante la difusión de información médica privada por el director del SCS

Archivo - El diputado de Nueva Canarias-Bloque Canarista por la isla de Lanzarote y responsable del grupo parlamentario NC-BC en la Comisión de Sanidad, Yone Caraballo - NC-BC - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado y portavoz de políticas sanitarias de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc), Yoné Caraballo, presentó este lunes una solicitud formal de amparo parlamentario ante la presidencia de la mesa de la comisión de Sanidad tras considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la intimidad, al honor y al libre ejercicio de su función parlamentaria por parte del director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, en su condición de autoridad sanitaria pública.

Caraballo fundamenta su petición en la revelación pública de datos confidenciales sobre su estado de salud por parte del director del SCS durante la sesión de la comisión celebrada el pasado viernes, además de "mentir" sobre la ubicación de Caraballo del puesto de trabajo durante el inicio de la pandemia por la misma autoridad sanitaria, recoge una nota de NC-bc.

En dicha comparecencia, Goya, sin consentimiento de Yoné Caraballo, mencionó información médica privada e hizo "afirmaciones falsas" sobre su trayectoria profesional durante el coronavirus, con el propósito, según el recurso, de desacreditar "personal y políticamente" al diputado canarista.

Según apunta Caraballo en el escrito, el director del SCS no solo "vulneró" su derecho a la intimidad, sino que empleó datos de carácter personal con la única finalidad de "intentar menoscabar su reputación, coaccionar e intimidar", dirigido a mermar su labor de fiscalización sobre la gestión del director del SCS.

Recordó que el presidente de la comisión de Sanidad, Gustavo Santana, tuvo que intervenir de inmediato para pedir "altura política" y advertir de que "se estaba cruzando una frontera democrática" al entrar en cuestiones personales ajenas al debate parlamentario.

En la solicitud, Yoné Caraballo pide que la Mesa de la comisión admita a trámite el amparo, declare la vulneración de sus derechos y determine la actuación "irregular y muy grave" del director del SCS por divulgar datos confidenciales sin autorización y con fines de desacreditación política.

También solicita que, si se estima oportuno, se emita una declaración de reprobación formal contra Adasat Goya y que el caso sea elevado a la Mesa del Parlamento para la adopción de las medidas institucionales y disciplinarias que correspondan.

El diputado de NC-BC subrayó que el uso político de información privada, especialmente proveniente de una autoridad sanitaria pública, constituye un hecho de "extrema gravedad que atenta contra los valores éticos y democráticos del Legislativo canario, en este caso".

Desde Nueva Canarias-Bloque Canarista se insiste en que el Parlamento de Canarias debe proteger los derechos y la dignidad de sus miembros, garantizando que ningún cargo público utilice su posición o información privilegiada para atacar o amedrentar a representantes legítimos del pueblo canario.

Nueva Canarias-BC reitera su compromiso con la transparencia, el respeto institucional y la defensa del derecho a ejercer la función parlamentaria sin presiones ni vulneraciones personales.