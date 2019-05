Carlos Alonso tilda de "estrambótico" y 'poco serio' el vuelo en parapente de Manolo Domínguez

Publicado 15/05/2019 13:08:47 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife y candidato de Coalición Canaria (CC) a la reelección, Carlos Alonso, ha tildado de "estrambótico" y 'poco serio' el vuelo en parapente que realizó ayer martes el presidente insular del PP y candidato al Parlamento de Canarias, Manuel Domínguez, para supuestamente ilustrar la realidad de los problemas de movilidad que padecen los residentes que se desplazan desde el norte de la isla a la zona metropolitana.

En declaraciones a los medios, Carlos Alonso ha afirmado que frente a un posible gobierno de Podemos con el Partido Socialista, hay una fuerza política como Coalición Canaria que "defiende Tenerife", mientras el Partido Popular "se está tirando en parapente, no está en lo serio, sino en lo estrambótico o haciendo vídeos musicales", y Ciudadanos, "un partido que no crece, no pega en el sustrato; debe ser que la tierra canaria no se le da bien".

El candidato nacionalista ha insistido en que la "única alternativa" a ese hipotético pacto Podemos-PSOE es Coalición Canaria, "una alternativa centrada, moderada, que defiende a la isla tanto a nivel municipal como a nivel insular y en el Gobierno de Canarias".

Cuestionado por sus preferencias a la hora de pactar, Alonso indicó que en el pasado han sido capaces de "atraer a la centralidad" al Partido Socialista, que "hoy está enganchado por Podemos", o al Partido Popular, que "está oyendo las sirenas de Vox". Así, su objetivo es "volver a centrar" al PSOE, al PP, incluso a Cs, en torno a "la moderación y Tenerife" para poder formar un gobierno de coalición en el Cabildo.

En relación a participar en debates electorales, Carlos Alonso afirmó que ha estado abierto a debatir con otros candidatos a la Presidencia del Cabildo pero no ha habido ocasión. "No ha sido un problema de nuestra candidatura. Ojalá hubiera habido debate", indicó.