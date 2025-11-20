La Casa de Carta reabre sus puertas con una exposición que entrelaza el patrimonio textil y fotográfico - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Museos de Tenerife ha culminado la primera fase de los trabajos de renovación de la Casa de Carta, una de las sedes del Museo de Historia y Antropología de Tenerife (MHAT), ubicada en Valle Guerra (La Laguna), que ha vuelto a abrir sus puertas este jueves con una imagen actualizada y un recorrido que combina pasado y presente.

"La reapertura de la Casa de Carta representa un motivo de enorme orgullo, porque simboliza el compromiso firme que hemos asumido desde el Cabildo para modernizar nuestros museos, reforzar su vínculo con la ciudadanía y situarlos en un espacio contemporáneo, accesible y vivo. Este proyecto demuestra que somos capaces de cuidar nuestra historia sin dejar de mirar hacia el futuro", ha celebrado la presidenta Rosa Dávila, en una nota.

Dávila ha incidido, asimismo, en que esta reapertura es "la confirmación" de que se va en el camino correcto, con una red insular de museos más moderna, más abierta y más conectada con la sociedad. "Seguiremos trabajando para que la cultura sea un motor de desarrollo, cohesión e identidad", ha señalado.

Por su parte, el consejero de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha precisado que la reapertura de la Casa de Carta representa "un paso más" en la modernización de espacios museísticos, conjugando la tradición con una mirada contemporánea.

El segundo teniente de alcalde de La Laguna, Fran Hernández, destacó que este enclave sea esencial "para preservar nuestra identidad y mantener vivas las tradiciones que nos definen". Subrayó, asimismo, la importancia de "proteger estos espacios es también proteger la memoria colectiva del municipio".

SOBRE EL PROYECTO

El director científico del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo de Tenerife, Carlos Pallés, realizó una descripción técnica del proyecto. De este modo, La nueva entrada al museo, junto al muro perimetral de nueva fábrica inspirado en los antiguos muros cortavientos agrícolas, ofrece un acceso "más cómodo y un diálogo visual" con el entorno rural en el que se enmarca esta histórica hacienda.

En el interior, la renovación de los espacios expositivos se ha centrado en el ala del inmueble construida en el siglo XVIII, coincidiendo con la época en que la finca pertenecía a la familia Lope de Guerra.

Resalta el Cabildo tinerfeño que esta intervención respeta la arquitectura original, realzando su valor histórico y adaptándola a los nuevos discursos museográficos. Asimismo, los visitantes podrán disfrutar nuevamente del jardín botánico, la colección de cultivos tradicionales, el invernadero canario, el pesador de agua, el lagar y la sala de los molinos, que presenta igualmente un montaje renovado.

La Casa de Carta volverá así a abrir sus puertas para recibir al público de lunes a domingo, en horario de 10:00 a 17:00 horas, según ha especificado la corporación insular

INAUGURACIÓN DE UNA ETAPA

La exposición 'Tramas de Memoria', eje central de esta nueva etapa, entrelaza el patrimonio textil y fotográfico en una narrativa que reflexiona sobre las artesanías tradicionales desde una mirada contemporánea. De este modo, el traje de la familia Monteverde actúa como punto de partida para explorar los procesos, materiales y significados culturales que definen la identidad insular.

Además, una muestra temporal dedicada a labores de aguja como la roseta, el calado, el bordado o el encaje de bolillos rinde homenaje a las mujeres que transmitieron estos saberes de generación en generación, convirtiendo sus gestos en memoria viva.