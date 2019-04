Casado: "Cuando sea presidente las cárceles serán gestionadas por el Estado: Ni Cataluña ni Navarra ni País Vasco"

Publicado 15/04/2019 17:25:44 CET

Pide que le "quede claro" a Bildu y el PNV porque "ya está bien de mercadear" transferencias a cambio de apoyos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Casado, ha afirmado que si gana las elecciones generales y gobierna las cárceles estarán "gestionadas por el Estado", de forma que no recaerá en los gobiernos autonómicos como sucede ahora solo con Cataluña aunque es lo que quiere también el Gobierno vasco. Según ha dicho, "ya está bien de mercadear" transferencias a cambio de apoyos en el Congreso.

"Que le quede claro a Bildu, al PNV y al PSOE. Cuando yo sea presidente del Gobierno, las cárceles serán gestionadas por el Estado. Ni Cataluña, ni Navarra ni País Vasco. Competencia nacional en igualdad y dignidad para los funcionarios de prisiones", ha proclamado en un acto en Tenerife, acompañado del candidato del PP a la Presidencia de las islas, Asier Antona.

Casado ha afirmado que "ya está bien de mercadear los decretos por escaños" y "los indultos por votos", en alusión a la posibilidad de aplicar la medida de gracia a los líderes del procés. Eso sí, ha dicho que "ya el colmo es mercadear transferencias con el PNV a cambio de sacar la Guardia Civil de Navarra y a cambio de ceder las cárceles al País Vasco".

"Esto no se va a tolerar. Yo no quiero ver como en Cataluña cárceles a la carta para los golpistas --en alusión a la cárcel de Lledoners-- y ya el colmo sería ver en el País Vasco cárceles a la carta para los etarras. Eso con el PP no va a pasar, un poco de respeto a las víctimas del terrorismo", ha declarado, cosechando un aplauso de su auditorio.

Sin embargo, ha dicho que los socialistas tienen que "contentar" a sus socios y por eso cuando los constitucionalistas de PP, Cs y Vox "sufren escraches e intimidaciones, ellos se callan". "Como mucho ponen un tuit", ha afirmado, para criticar el silencio de los ministros de Pedro Sánchez tras los últimos incidentes y altercados en País Vasco y Cataluña.

APOYO A LOS FUNCIONARIOS DE PRISIONES

Tras expresar su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como ha hecho esta mañana en Las Palmas, ha tenido también palabras de apoyo para los funcionarios de prisiones. De hecho, ha resaltado que en el programa electoral del PP defienden que sean "autoridad para no sufrir agresiones".

De la misma manera, ha defendido un incremento salarial para este colectivo "porque se lo merecen". Sin embargo, ha afeado al PSOE que no diga "nada" y ni conteste a sus demandas cuando su labor consiste en dar seguridad en las cárceles. De hecho, ha criticado que en la cárcel de Lledoners, los presos independentistas están "a cuerpo de rey" y a los funcionarios de prisiones ni caso.