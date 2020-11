Casado responsabiliza a Sánchez de la crisis migratoria y le pide que ponga orden en su Gobierno

Ofrece al PP para poner en marcha medidas que alivien la presión migratoria en Canarias

ARGUINEGUÍN (GRAN CANARIA), 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha responsabilizado al presidente, Pedro Sánchez, de la crisis migratoria que están sufriendo las islas Canarias y ha pedido que ponga orden en su Gobierno tras el "espectáculo" de ver a una dirigente de Podemos criticando a la Ministra de Defensa, Margarita Robles.

Así lo ha puesto este sábado de manifiesto durante unas declaraciones a los medios de comunicación en el Muelle de Arguineguín (Gran Canaria) tras anularse la convocatoria inicial prevista en la isla de El Hierro.

"Sánchez es responsable de esta situación insostenible. El efecto llamada que inauguró nada más llegar al Gobierno con la procesión de ministros para recibir al Aquarius o esa apelación a 'papeles para todos' que ha hecho Podemos hace unos meses queriendo regularizar a 600.000 sin papeles, hace que las mafias acaben teniendo como destino la ruta atlántica", expuso.

Casado reclamó también al presidente que el Gobierno de España "no esté divido" y lamentó el "espectáculo" de ver a la secretaria de Estado de Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, criticando a la ministra de Defensa, Margarita Robles.

"La posibilidad de que Podemos entre en la Política Exterior cortocircuitando cualquier acercamiento con Rabat --añadió-- es de una irresponsabilidad que nunca se ha visto. Que Sánchez ponga orden en su Gobierno".

El máximo dirigente popular señaló que si al presidente no le vale la formación morada como socio, el PP está a disposición para poner en marcha diferentes medidas en materia de política de Estado, exterior, de seguridad y de inmigración.

"Y esto lo vengo diciendo desde que soy presidente del PP y líder de la oposición. El 2 de agosto de 2018 fui a Moncloa a decir a Sánchez que esto podía pasar por lo que estaba sucediendo en Libia y en Turquía. Las rutas de inmigración y de trata de seres humanos iba a venir al Atlántico. Eso lo decían todas las ONGs y él lo que me decía era que era catastrofista", comentó.

Para Casado, no se puede pasar del Open Arms, del "papeles para todos, que todo el mundo venga y poner carteles enormes en los ayuntamientos de Podemos" a las devoluciones en caliente. "Hay que tener una posición responsables --matizó--, que es lo que no está teniendo el PSOE".

"NO PUEDE HACER DE CANARIAS LA LAMPEDUSA O LA LESBOS DE ESPAÑA"

Por otra parte, el popular ha hecho especial hincapié en que Sánchez no puede hacer de Canarias la Lampedusa o la Lesbos de España ni que las islas sean un "tapón migratorio" para intentar "tapar la incompetencia y la falta de liderazgo que está teniendo el presidente del Gobierno".

"Sánchez tenía que estar aquí --en relación al Muelle de Arguineguín--, no sólo mandar a ministros para no ofrecer nada. Igual que ha pasado con la crisis del Covid-19, no está liderando esta crisis, que es terrible y que está dando la puntilla además a una economía canaria ya muy castigada", expuso.

PROPUESTAS DEL PP CONTRA LA CRISIS MIGRATORIA

Por ello, Casado exigió "soluciones", como que las repatriaciones se hagan de forma inmediata cumpliendo con la Ley de Extranjería del año 2000, con los protocolos de la UE y los tratados internacionales; o que se haga con una cooperación internacional "seria", entendiendo que España ha pedido el prestigio internacional que tenía y, además, desairando a socios estratégicos como Marruecos.

También reclamó más medios en el presupuesto, en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, más recursos sanitarios y para ayuntamientos, cabildos y Gobierno de Canarias; además de potenciar el SIVE, "algo que no entendemos por qué no se ha puesto en marcha".

"Pedimos al Gobierno que asuma responsabilidades. Aquí hay varios ministerios implicados; Vicepresidencia Primera, Interior, Exteriores, Migraciones, Fomento... y nadie toma ningún tipo de decisión ni asume ninguna responsabilidad. Esta crisis tiene que tener responsabilidades. Este drama no se puede sostener", expuso.

Por último, preguntado por el reparto de estos migrantes por las diferentes CCAA, Casado entendió que hay que ir directamente a las repatriaciones, puesto que muchas de estas personas vienen con documentación y procedentes de Marruecos, a diferencia de otras oleadas en las que llegaban principalmente subsaharianos.