Casi 43.000 personas solicitan telemáticamente su regularización en España durante los primeros días

Varias personas hacen cola para entrar en la Embajada y Consulado de Marruecos, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Casi 43.000 personas han solicitado de manera telemática, desde el pasado jueves y hasta última hora del domingo, su regularización en España.

En concreto, en los primeros cuatro días y siempre de manera telemática el Estado ha recibido 42.790 solicitudes, según datos facilitados este lunes por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática.

Los días de mayor volumen fueron jueves y viernes, con 13.400 y 13.500 peticiones, respectivamente. El sábado se realizaron 8.300 solicitudes y el domingo las en torno a 7.300 restantes.

También en estos primeros días, cerca de 30.000 personas pidieron cita presencial para realizar o terminar los trámites correspondientes, sea en la Seguridad Social, Correos u otras entidades. El teléfono 060 habría registrado unas 47.000 consultas a este respecto.