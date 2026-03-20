Casi 900 personas sin luz en Adeje y Guía de Isora tras la segunda jornada del paso de 'Therese' por Canarias

Nevada en el Parque Nacional del Teide tras el paso de la borrasca 'Therese' - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha coordinado durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes un amplio dispositivo de emergencias ante el paso de la borrasca 'Therese' que ha dejado caídas de farolas, retirada de mobiliario urbano y cartelería, achiques de agua, desprendimientos y cortes de suministro eléctrico que afecta aproximadamente a unas 890 personas entre los municipios de Adeje y Guía de Isora y se espera reponer a lo largo de la mañana.

En general ha habido numerosas incidencias en distintos puntos de la isla especialmente relacionadas con el viento, el oleaje y las precipitaciones.

Durante la madrugada se registraron rachas de viento muy intensas, alcanzando los 122 km/h en Izaña y cerca de los 100 km/h en Arico, lo que provocó múltiples actuaciones de los servicios de emergencia.

Además, se produjeron actuaciones destacadas de rescate durante la noche como varias personas que quedaron atrapadas por el fuerte oleaje en la zona de Boca Cangrejo, en torno a las 3.13 horas u otras dos personas que habían quedado atrapadas bajo el puente de La Alegría debido a la crecida del barranco.

Las condiciones meteorológicas también provocaron problemas en la red viaria, con desprendimientos que obligaron al cierre o restricción de varias carreteras.

En ese sentido destacan la interrupción del acceso a Almáciga por la TF-134 y los desprendimientos en el túnel del Bailadero, que dificultaron el paso de vehículos de gran tamaño.

En total, durante la noche han trabajado 167 efectivos de distintos recursos de emergencia, incluyendo bomberos, personal de carreteras, BRIFOR, Cruz Roja y otros servicios, en una labor coordinada para garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, se ha dado respuesta a las necesidades de alojamiento, con personas albergadas en distintos municipios de la isla, especialmente en Adeje, Puerto de la Cruz y Santa Cruz.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha insistido en la importancia de extremar las precauciones ante la continuidad del episodio meteorológico adverso.

"Pedimos a la ciudadanía que mantenga la prudencia, que evite desplazamientos innecesarios y que siga en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia. La protección de las personas es nuestra máxima prioridad", indica.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, ha destacado el despliegue operativo realizado durante toda la noche.

"Hemos mantenido activos todos los recursos disponibles, con un dispositivo reforzado y coordinado en toda la isla para dar respuesta inmediata a cualquier incidencia y garantizar la seguridad de la población", comenta.

El Cabildo de Tenerife mantiene activado el dispositivo de emergencias y continúa en situación de alerta, con el objetivo de proteger a la población, minimizar riesgos y dar respuesta a cualquier incidencia que pueda producirse mientras persistan las condiciones adversas.