CC-1ºCAN apela a una política migratoria "centrada en las personas" frente a "ocurrencias" en contra de la ley

La candidata al Congreso por Coalición Canaria y Primero Canarias por la provincia de Las Palmas, María Fernández - CC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata al Congreso por Coalición Canaria-Primero Canarias, María Fernández, ha defendido este domingo una política migratoria centrada "en las personas y en soluciones reales" frente a "las ocurrencias" de otros partidos "que van en contra de la legislación europea" y que lo que consiguen "es generar odio y discriminación".

En declaraciones a los medios, Fernández se ha referido al debate migratorio y a los discursos que, a su juicio, alimentan la confrontación y la discriminación. Ha alabado, asimismo, la "trayectoria solidaria" de Canarias y ha reivindicado "una política migratoria centrada en las personas y en soluciones reales", según ha trasladado la formación nacionalista en una nota de prensa.

"Nadie va a venir desde Madrid a decirnos lo que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo. Somos un pueblo super solidario, y tenemos que centrar las políticas en las personas. Hay partidos que hacen ocurrencias que van en contra de la legislación europea y que lo único que consiguen es generar odio y discriminación", ha manifestado.

Las candidatas al Congreso de los Diputados y al Senado, María Fernández, Minerva Alonso e Ingrid Navarro, han visitado este domingo la XV Feria de Vino, Queso y Miel de Canarias, Alma de Medianías, donde han reivindicado una "voz propia" en Madrid para defender las singularidades y necesidades del sector primario en las islas.

Durante la cita, que reúne en Valsequillo a productores y profesionales del sector primario de distintas islas, han valorado la riqueza agroalimentaria del archipiélago, el trabajo de quienes mantienen vivo el campo canario y la importancia de acercar los productos de kilómetro cero a la ciudadanía.

Durante su recorrido por la feria, las candidatas han trasladado su compromiso con la defensa del sector primario. "Canarias necesita una voz propia en Madrid que defienda sus singularidades y reclame las medidas que su sector primario necesita para competir en igualdad de condiciones", ha aseverado María Fernández.

"Detrás de cada queso, cada botella de vino y cada tarro de miel hay mucho más que un producto. Hay familias, puestos de trabajo, tradición y una forma de entender nuestra tierra. No podemos permitir que quienes producen aquí tengan que competir en condiciones más difíciles y sin las compensaciones que les corresponden", ha señalado.

La candidata ha defendido la necesidad de que el Gobierno de España se mantenga firme ante la UE y garantice la continuidad del POSEI y de los recursos destinados a las regiones ultraperiféricas: "El POSEI no es un privilegio, es una herramienta imprescindible para corregir las desventajas estructurales que supone producir desde un territorio fragmentado y alejado del continente".

En este sentido, la candidata al Congreso por Primero Canarias Coalición Canaria también reclama actualizar las compensaciones estatales por los sobrecostes que soportan las explotaciones canarias, especialmente en energía, alimentación animal, fertilizantes y transporte, además de reforzar los mecanismos de apoyo frente a las plagas que afectan a los cultivos.

PROTECCIÓN DEL SUELO AGRÍCOLA

La candidata Fernández ha puesto el foco en la necesidad de garantizar el futuro del campo canario, facilitando la incorporación de jóvenes a la agricultura, la ganadería y la pesca mediante financiación estatal y europea, y promoviendo medidas que permitan mantener el suelo agrícola en producción: "Tenemos que conseguir que dedicarse al campo vuelva a ser una oportunidad de futuro para nuestros jóvenes. No podemos hablar de proteger el territorio mientras perdemos explotaciones, abandonamos suelo agrícola y dejamos sin relevo a quienes han mantenido nuestra actividad primaria durante generaciones", ha agregado.

Asimismo, ha defendido que España debe evaluar el impacto de los acuerdos comerciales internacionales sobre las producciones sensibles de Canarias y exigir medidas de protección cuando estos comprometan la viabilidad de los productores de las islas. "No podemos exigir a nuestros agricultores y ganaderos los mayores estándares de calidad y sostenibilidad y después permitir que compitan con productos que no siempre están sometidos a las mismas condiciones", ha añadido.

"Consumir producto canario es apostar por nuestra economía, por el empleo y por nuestra tierra. Pero no basta con pedirle a la ciudadanía que compre local; las administraciones tenemos que poner las herramientas para que producir, transformar y comercializar desde Canarias sea viable", ha subrayado.

Fernández ha valorado la importancia de ferias como esta, encuentros como Alma de Medianías, que permiten visibilizar el trabajo de los productores, favorecer el contacto directo con los consumidores y reconocer el papel del sector primario en la identidad y el desarrollo económico de las islas.

DEFENSA EN MADRID

Durante su atención a los medios, la candidata también se ha referido al debate migratorio y a los discursos que, a su juicio, alimentan la confrontación y la discriminación.

Frente a estos planteamientos, ha reivindicado la utilidad de la representación canaria en el Congreso y los resultados obtenidos mediante la negociación política. En este sentido, ha recordado que la intervención de Coalición Canaria permitió impulsar la modificación de la Ley de Extranjería para facilitar la distribución de menores migrantes no acompañados y conseguir que el Tribunal Supremo dictara una sentencia que obliga al Gobierno de España a cumplir sus responsabilidades en materia de atención a las personas solicitantes de asilo.

"Somos frontera y lo seguiremos siendo, pero no podemos estar solos ante ese reto. Hemos demostrado que es posible cambiar las cosas, llevar nuestra voz a Europa y hacer entender que somos el sur del sur y que necesitamos herramientas, recursos y una política migratoria justa", ha afirmado.

Fernández ha concluido defendiendo una campaña basada en las propuestas y en "la capacidad" de conseguir resultados para las islas: "Nosotros creemos en las políticas útiles, en hablar de realidades posibles y en defender a nuestra gente. El resto es ruido, miedo, cabreo y promesas que después no se pueden cumplir".