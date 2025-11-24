CC afea a Torres sus mentiras en comisión de investigación y ve "evidente" su responsabilidad política en el caso Koldo

Los diputados del Grupo Nacionalista, José Alberto Díaz-Estébanez y Vidina Espino, en una rueda de prensa para abordar las conclusiones de la comisión de investigación sobre la compra de material sanitario - CC

TENERIFE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del Grupo Nacionalista, Vidina Espino y José Alberto Díaz Estébanez, ha criticado este lunes las "mentiras" vertidas por el ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ängel Víctor Torres, en la comisión de investigación del Parlamento sobre la compra de material sanitario en pandemia.

En una rueda de prensa conjunta, Díaz-Estébanez ha dicho que la responsabilidad política de Torres es "evidente" dado que Canarias se convirtió en "uno de los focos más rentables" de la presunta trama corrupta vinculada al exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García.

Los nacionalistas se han apoyado en el último informe de Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que "acredita" que Torres mintió al decir en la Cámara que no tenía contacto con Koldo García, el empresario Víctor de Aldama, la exdirectora de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, el empresario Ignacio Díaz Tapia (Megalab) o que no había mediado con ninguna compra.

"Está acreditado que sí", ha destacado Díaz-Estébanez, quien ha recordado que mentir en una comisión de investigación puede suponer, según el Código Penal, puede suponer pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.

Además, ha planteado que en virtud a sus mensajes hay un "claro indicio" de posible tráfico de influencias y "acoso laboral y abuso de posición de poder" ya que "presionó, o al menos expresó su voluntad de hacerlo, a funcionarios públicos para forzar su voluntad y criterio en la tramitación de esos pagos que consideraba muy por encima del precio del mercado y no útil para los fines contratados".

Ha dicho también que tanto Torres como su viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, "deben pedir disculpas" a la sociedad canario por el "daño patrimonial causado", dar "explicaciones razonables" y a dejar un lado el "victimismo absurdo" de refugiarse en técnicos y funcionarios.

"RELACIÓN CONTINUA Y PERMANENTE"

Vidina Espino ha insistido en que Olivera también "mintió reiteradamente" en la comisión pues al menos de abril a septiembre de 2020 mantuvo una "relación continua y permanente" con Koldo García, hasta el punto de ordenó a Ana María Pérez que aceptara la operación con Soluciones de Gestión y que se pagara rápido, aparte de que coordinó la llegada del material.

Sobre Torres, ha cuestionado que dijera que la empresa "cumplió" con la comunidad autónoma cuando "las mascarillas no servían y los funcionario se negaban a pagar", y si finalmente se abonaron los 2,1 millones pendientes, fue porque "se modificó el contrato" y a propuesta de la empresa, en una negociación entre Olivera, Íñigo Rotaexte y el exdirector del SCS, Conrado Domínguez.

Igualmente ha comentado que mintió sobre el contrato de las pcr para viajar a Canarias ya que la negociación partió de Presidencia del Gobierno y no del SCS.

Díaz Estébanez ha recordado que el anterior Gobierno socialista decidió que "no hacía falta" una comisión para investigar las irregularidades que comenzaban a aflorar sobre la compra de mascarillas.

"No permitió, ni siquiera, exponer y debatir tal posibilidad en el Pleno. Cerraron la puerta a la verdad", ha añadido.