CC afirma que Torres ha constatado su "incapacidad" para hacer frente a la crisis

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Nacionalista Canario, José Miguel Barragán, ha afirmado que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha constatado su "incapacidad" para hacer frente a la crisis que padece el archipiélago y le ha exigido "más planificación" y una hoja de ruta "clara" para contribuir a que las islas puedan salir de esta situación.

En la sesión de tarde del Debate sobre el Estado de la Nacionalidad, José Miguel Barragán dijo haber presenciado "asombrado" cómo el presidente Torres ha hecho un recorrido de su gestión "sin la necesaria autocrítica y reflexión sobre lo que se ha fallado y qué se debería hacer mejor", y lamentó que siga pensando que en Canarias "se ha dado un milagro".

Barragán incidió en que la pandemia de la covid-19 ha provocado una crisis económica sin precedentes ante la que el Gobierno canario "sigue dando tumbos sin dar soluciones para que no se convierta en una sangría". "Ha dado un discurso con mucha palabrería y tras 90 minutos hablando en vacío sólo nos queda que no sabe ni dónde estamos ni a dónde vamos", apuntó.

Según el portavoz nacionalista, "hacen falta propuestas, liderazgo, capacidad de trabajo y competencia". "¿Dónde está la hoja de ruta realista que va a seguir su Gobierno?", se preguntó Barragán, quien añadió que el presidente "no puede esconder su responsabilidad ante un Plan Reactiva que no está siendo un elemento dinamizador, no por su contenido, sino por su falta de aplicación".

José Miguel Barragán insistió en que hoy ha quedado constatado la "incapacidad" de Ángel Víctor Torres para hacer frente a las dificultades sociales y económicas que colocan a Canarias en la posición de ser la Comunidad Autónoma más afectada de España, con gobiernos que "solo gestionan pensando en los titulares del día siguiente para generar ilusión y finalmente quedarse en nada o casi nada".

Barragán señaló que la pandemia ha llevado a una situación de "parón total" y recordó al presidente que "no es el delegado del Gobierno en Canarias". "Usted está para defender los intereses de Canarias. No podemos permitir que baje la cabeza ante los problemas porque le tiene que hacer la reverencia al presidente del Gobierno de España", remarcó.

"Lo que no puede hacer usted es sonreír a cámara, regalarle un timple y agradecer que vengan de vacaciones a la isla sin salir a la calle para conocer los problemas de los canarios. Eso no es ser presidente. Eso es hacer el mayor de los ridículos. Si para eso van a venir todos los ministros que ha anunciado, que se queden en Madrid", agregó el portavoz.

En otro orden de cosas, José Miguel Barragán dijo sentirse "avergonzado" del comportamiento "desleal" del Gobierno con Canarias en materia de inmigración. "Ustedes no quieren escuchar; se dejaron engañar por el Gobierno porque usted [Torres] no alza la voz ni se revira. Esta es su tierra. ¿Qué siente cuando ve que Canarias se convierte en una cárcel?", cuestionó.

Ante esto, señaló que los grupos de la oposición han consensuado la creación de una comisión de estudio sobre inmigración con el objetivo de contribuir desde Canarias de una situación global de este fenómeno que es imparable pero para el que hay que estar preparado".

"TIRAR POR LA VENTANA".

En materia turística, José Miguel Barragán aseguró que el Gobierno de Canarias está "tirando por la ventana" la posibilidad de recuperar los mercados, y criticó que después de haber dado "bandazos de un lado para otro" no haya conclusiones "de ningún tipo", a lo que se suma la "parsimonia" del Gobierno de Sánchez.

Barragán indicó que Torres preside "el peor Gobierno en el momento más difícil", y recordó que CC ha arrimado el hombro e incluso firmado el Plan Reactiva, un plan que tenía que seguir desarrollándose y dotarse de ficha financiera pero que "sólo está lleno de cifras de maquillaje".

En alusión a las ayudas directas a pymes y autónomos, lamentó que el Gobierno vuelva a caer en la "improvisación" con una convocatoria en la que prima el "sálvese quien pueda". Por ello, exigió al presidente ayudas "más realistas y apegadas a la realidad". "Las ayudas no son ayudas ni ayudan", afirmó.

Barragán se quejó de que el Ejecutivo canario no tenga una hoja de ruta "clara" ante la previsible cuarta ola. Por otra parte, lamentó que presuman de tener fondos presupuestarios extraordinarios, al mismo tiempo que piden a los ayuntamientos que cedan 80 millones del Fdcan. "Otra improvisación, otro fracaso de gestión".

En materia social, afirmó que la "varita mágica" de la que presumían en la pasada legislatura "se ha perdido nada más llegar al Gobierno" al tener a una consejera que "ni siquiera sabe diferenciar sus competencias y esconde tras la propaganda su escasa acción", y con una Ley de Servicios Sociales "dormida en un cajón".

"Llevan gobernando casi dos años y sólo hablan de herencias. Mire hacia adelante. Si quiere que aportemos, tenga en cuenta nuestras propuestas y permita ponerlas en común y debatirlas. Tenemos el conocimiento y la experiencia y eso no se puede despreciar", concluyó Barragán.