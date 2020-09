CC critica la "inacción" del Gobierno de Canarias ante el "abandono" del Estado con los migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado del Grupo Nacionalista Canario, Oswaldo Betancort, critica la "inacción y la impasibilidad" del Gobierno de Canarias ante el "abandono" del Gobierno central ante el incremento de llegada de pateras en medio de la pandemia.

Desde Lanzarote, comenta, "comprobamos la falta de medidas, la falta de medios y la falta de iniciativas que den respuesta a las necesidades de cientos personas que se juegan la vida en el mar y que tienen que ser atendidos con todas las garantías y dándoles una salida a su situación".

Desde el Grupo Nacionalista recuerdan en una nota que los inmigrantes llegan a Canarias porque "es una puerta de entrada viable para llegar al continente europeo, por lo que esta situación se convierte en un problema de Estado que no se puede permitir mirar para otro lado y hacinarlos en las islas sin suficientes medios, instalaciones, atención sanitaria o alimentación".

Hace unos meses el diputado conejero, que también es alcalde Teguise, ya trasladó al consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, la preocupación de las islas, principalmente de Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, sobre el aumento de pateras en unas condiciones sanitarias complicadas, "y casi le pareció mal que sacara el tema porque según él no había nada de lo que preocuparse, estaba todo controlado".

Al contrario, ahora hay inmigrantes "que llegan hasta la isla de La Palma sin ningún control, alojados en complejos turísticos por la incapacidad de la administración de encontrar espacios adecuados; un SIVE que no se sabe si está funcionando o no, y un parón a los traslados a otros puntos de España para evitar un efecto llamada que sin duda no están consiguiendo y que está provocando en las islas numerosos problemas", destaca.

Mientras tanto, prosigue, "tanto la Delegación del Gobierno como el Ejecutivo del cuatripartito siguen mirando para Madrid que, como solemos decir, ni está ni se le espera".

Betancort espera que esta situación "no tenga que agravarse más para que el gobierno de Ángel Víctor Torres reconozca que puede tomar medidas efectivas y coordinadas desde todas las administraciones implicadas, y no pase como con el sector turístico que hasta que no le vieron las orejas al lobo ni siquiera intentaron implantar los test en destino".

En CC-PNC-AHI, señala, "no nos cansaremos de repetir que las islas tienen unas singularidades especiales y que no pueden aplicarse políticas sin tener en cuenta su fragmentación geográfica y sus condiciones socio económicas, por eso insistimos en que el Gobierno de Canarias no puede estar siempre esperando por el Estado, que como se ha visto en este como en otros asuntos, ignora y desoye las necesidades específicas del archipiélago".