CC decide mantener la "prudencia" y esperar a que culminen las negociaciones de Sánchez con Podemos y ERC

Publicado 14/12/2019 15:59:27 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Político Nacional de Coalición Canaria (CC) ha decidido mantener la actitud de "prudencia" por la que se ha caracterizado hasta ahora respecto a la investidura de Pedro Sánchez y esperar a ver cómo culminan, y de qué manera, las negociaciones con Unidas Podemos y ERC.

Así lo ha manifestado el secretario general de CC, José Miguel Barragán, después de una reunión del Consejo Político Nacional en el que se ha analizado la posibilidad de que haya o no Gobierno y que había sido convocado en previsión a una hipotética investidura de Pedro Sánchez antes de finalizar el año.

En declaraciones a los medios, el dirigente nacionalista ha incidido en que por ahora no hay información suficiente para adoptar ningún acuerdo, de ahí que el partido opte por seguir con el criterio de prudencia que ha mantenido hasta ahora.

José Miguel Barragán ha afirmado que hasta que no se despeje la "ecuación" sobre qué documento hay firmado con Unidas Podemos y cuál se puede firmar con ERC, "estaremos ante una posibilidad que no existe", que es la que se conforme Gobierno y si contará o no con el apoyo de los nacionalistas canarios.

Barragán ha admitido que los votos de CC y NC no son ahora mismo imprescindibles para que haya una investidura; no obstante, se mantiene abierto a hablar y a plantear cualquier negociación si volvieran a recibir la llamada de la comisión negociadora del PSOE.

"Pero como no estamos ante ninguno de esos escenarios, sino ante uno todavía más convulso, lo que aconseja el Consejo Político Nacional es mantener la prudencia", insistió Barragán, quien añadió que se seguirá trabajando con NC para perfilar y analizar el documento Canarias-Estado que pondrán sobre la mesa con cualquier Gobierno.