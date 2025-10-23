CC denuncia "reiterados incumplientos" del Estado con el mandato del Tribunal Supremo sobre los menores asilados

CC denuncia la "injustificable lentitud" del Estado con el mandato del Tribunal Supremo sobre los menores asilados - COALICIÓN CANARIA

Advierten que ya han pasado "más de 200 días" desde el auto del TS y la situación sigue siendo "intolerable"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria ha denunciado este jueves "la injustificable lentitud y la falta de diligencia" con la que el Gobierno del Estado está cumpliendo sus obligaciones en materia de menores migrantes no acompañados. Así, el secretario de Organización nacionalista, David Toledo, ha afirmado que han pasado "más de 200 días" desde que el Tribunal Supremo ordenó al Estado hacerse cargo de estos menores y, a día de hoy, la situación "sigue siendo intolerable".

"De los casi 1.100 niños y niñas con derecho a asilo, el Estado solo ha trasladado 256 al sistema nacional de protección. Casi 900 siguen en Canarias, en centros saturados, pese a que 899 tienen ya resolución favorable y otros 187 están pendientes. Mientras tanto, el Estado continúa a un ritmo de apenas 20 traslados semanales, lo que constituye un claro incumplimiento del mandato judicial", ha explicado Toledo en una nota de prensa.

Ha advirtió que esta "inacción" tiene consecuencias "gravísimas": En cocnreto, asegura el nacionalista, unos 230 menores han alcanzado ya la mayoría de edad sin que el Estado cumpliera su obligación legal de incorporarlos al sistema de protección internacional.

"Han perdido derechos que no se pueden recuperar", advierte.

CONTINGENCIA MIGRATORIA

Toledo ha calificado de "vergonzoso y sangrante" que ni siquiera se esté cumpliendo con la llamada 'salida exprés', que establece que los menores "que llegan tras la declaración de contingencia deben ser trasladados en un máximo de 15 días, teniendo incluso que intervenir la Fiscalía". En este contexto, el número 2 de los nacionalistas canarios ha recordado que "las normas están para hacerlas cumplir el Estado y para cumplirlas las comunidades autónomas".

Así, afirma que la realidad es que, desde el 1 de septiembre, solo han salido 4 menores --"y esta semana dicen que saldrán 3 más"--, mientras que han llegado 54. Es decir, "el Estado está incumpliendo la ley con 47 menores más que deberían haber salido ya", añade.

Asimismo, el secretario de Organización de Coalición Canaria ha reprochado la falta de avances en el sistema ordinario de distribución. "Después de dos meses desde la declaración de contingencia migratoria extraordinaria, el Estado apenas va a trasladar 3 menores esta semana. Tres, mientras Canarias sigue haciéndose cargo de 4.598 menores. Esto es una burla, una falta de respeto a Canarias y, sobre todo, una violación flagrante de los derechos de estos niños y niñas", ha añadido.

Toledo ha destacado, además, que el sistema canario de protección "lleva más de dos años tensionado y en condiciones de hacinamiento, soportando una carga que no le corresponde". Ha recordado, asimismo, que el propio decreto ley aprobado por el Estado establece que la distribución debe continuar hasta que Canarias solo atienda a 1.500 menores, "una cifra que hoy está muy lejos de cumplirse".

"El Gobierno de España está incumpliendo la ley, los autos del Tribunal Supremo y los derechos humanos de cientos de niños y niñas. No se trata de cifras ni de competencias, se trata de vidas, de menores que están solos y que el Estado ha decidido abandonar en Canarias", ha concluido el dirigente nacionalista.